Demisionat luni. Macron îl reconfirmă premier pe Lecornu

Preşedintele francez Emmanuel Macron l-a nominalizat vineri, din nou, în funţcia de premier pe Sébastien Lecornu, după cinci zile tevatură în urma demisiei acestuia, luni, relatează AFP.

”Accept – din datorie – misiunea care mi-a fost încredinţată de către preşedintele Republicii, de a face totul pentru a da un buget Franţei la sfârşitul anului şi de a răspunde problemelor vieţii de zi cu zi a comptatrioţilor noştri”, a scris Sébastien Lecornu pe X.

”Trebuie să punem capăt acestei crize politice care-i exasperează pe francezi şi acestei instabilităţi rele pentru imaginea Franţei şi intereselor sale”, a mai anunţat el.

Unul dintre cei mai loiali oameni ai preşedintelui, Sébastien Lecornu urmează să aibă sarcina grea de a prezenta şi apăra un buget după această criză fără precedent, care lasă urme.

Cu riscul de a înfuria opoziţia şi de a accelera cenzurarea noii echipe, şeful statului a ales să-l nominalizeze din nou Sébastien Lecornu la conducerea Guvernului, la cinci zile după demisia zgomotoasă a acestuia.

După două zile de negocieri suplimentare în vederea smulgerii, în lipsa unei majorităţi, a unui acord în vederea unei necenzurări a viitorului Guvern, şeful statului a decis să-i acorde din nou încrederea sa acestui ”călugăr-soldat”, cum se defineşte chiar el.

Această voinţă nu corespunde însă voinţei unei rupturi.

Sébastien Lecornu, care provine de pe eşicherul drept şi care a rămas mult timp retras pe scena mediatică, a fost mumit la 9 septembrie premier, la vârsta de doar 39 de ani.

Numele ministrului Apărării, un fost membru al Partidului Les Républicains (LR, dreapta) care i s-a alăturat lui Macron încă de la aelegerea sa în 2017, a circulat la momentul nominalizării lui François Bayrou.

Această alegere a fost catalogată de către mulţi observatori drept ”ultima carte” a lui Emmanuel Macron în vederea ieşirii din criza politică.

Însă această speranţă a primit rapid un duş rece.

La 6 octombrie, dimineaţa, la câteva ore după anunţarea Guvernului său şi în timp ce urma să ţină după-amiza prima şedinţă a Consiliului de miniştri, Sébastien Lecornu i-a remis demisia preşedintelui.

Acuzat de stânga de faptul că rămâne surd la cererea sa de justiţie socială şi fraglizat de fronta LR, el a rezistat doar 27 de zile.