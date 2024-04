Denunt la DNA împotriva candidatului PSD-PNL

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus la DNA un denunţ pe numele lui Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz în serviciu, folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane şi înşelăciune.

El a depus, totodată, o sesizare la Agenţia Naţională de Integritate cu privire la posibile situaţii de incompatibilitate şi conflict de interese în care s-ar afla Cătălin Cîrstoiu.

„Am depus astăzi un denunţ la Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva Domnului Florin Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgenţă din Bucureşti, pentru infracţiuni de abuz în serviciu – faptă prevăzută şi pedepsită de articolul 297, alineatul 1, din Codul Penal – şi pentru folosirea funcţiei pentru favorizarea unei persoane. (…) Ne mai referim şi la o altă faptă penală care este prevăzută în Codul Penal, articolul 301, adică înşelăciune. Domnul Cîrstoiu, conform unui raport scos în atenţia opiniei publice de jurnaliştii de la Hotnews, şi-a folosit funcţia pentru a o numi în poziţia de şefă de secţie pe soţia lui. Aceste acte administrative au fost comise de domnul Cîrstoiu începând cu anul 2014. Domnul Cîrstoiu face parte, din punctul meu de vedere, dintr-un grup infracţional organizat care are o practică bolnavă în sistemul sanitar, adică ia pacienţi de la stat, îi racolează prin rezidenţii săi, îi stoarce de bani la clinicile lui private – sunt patru la la număr pe care le are împreună cu soţia, cu soacra şi cu alte rude – se încasează banii la clinica privată, îi operează apoi la stat”, a declarat deputatul USR într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament.

El a adăugat că a discutat cu pacienţi „care au plătit sume între 750 de lei şi 5.100 de lei în clinicile private ale lui Cătălin Cîrstoiu”.

„Este o practică cunoscută şi vorbesc despre un grup infracţional organizat, pentru că sunt şi alţi medici în Spitalul Universitar din Bucureşti, unde este manager domnul Cîrstoiu, care lucrează la clinicile private. Vorbim despre înşelăciune. Domnul Cîrstoiu a minţit opinia publică când a spus că la clinică lui privată pregăteşte rezidenţi conform legii. El a minţit public şi este o minciună penală, nu este acreditată niciuna dintre clinicile sale să facă pregătire medicală pentru medici sau pentru asistenţi”, a explicat Emanuel Ungureanu.

Deputatul USR a precizat că denunţul său de 12 pagini este detaliat cu documente din raportul Corpului de control din anul 2020, fiind „absolut inadmisibil că nicio instituţie a statului, nici DNA, nici ANI, nu a făcut niciun gest de clarificare a acestor suspiciuni în aceşti ani”.

„Vorbim despre fapte penale clare. (…) La DNA, în denunţ, am sugerat procurorilor că este posibil ca aceste fapte penale să fi fost comise de domnul Cîrstoiu împreună cu un grup care a organizat această flagrantă încălcare a legii. Un manager de spital nu are voie să aibă activităţi în clinici private, nu are voie să aibă dividende de acolo, nu are voie să facă consultaţii în clinici private. Şi sunt documente zdrobitoare şi mărturii care arată că domnul Cîrstoiu a încălcat legea şi în timpul programului de manager a operat în spital, şi nu avea voie, iar după program, împreună cu soţia sa, a luat pacienţi de la stat, i-a pus să plătească sume de bani la clinicile lor private şi în felul ăsta a existat o pagubă inclusiv la ceea ce înseamnă bugetul de stat şi bugetul de asigurări sociale”, a completat Ungureanu.

Parlamentarul a menţionat că medicul Cătălin Cîrstoiu „avea la vedere consultaţii la firma lui Anemona Med şi la cealaltă clinică care era patronată de soţia lui”, acesta fiind „un lucru cunoscut de absolut toată lumea”.

„Acest denunţ n-a fost făcut de către USR sau, ştiu eu, e vreo investigaţie nouă a ziariştilor. Cei de la Hotnews doar au scos la lumină un raport vechi din 2020. Domnul Cîrstoiu a fost denunţat de către doi PSD-işti: de doamna Nica şi de domnul Oprescu de la PSD, împreună cu doi apropiaţi – cu domnul Buşoi şi cu doamna Bumbac care lucrează la Ministerul Sănătăţii, o apropiată a domnului Rafila. Deci sunt fapte cunoscute în spital. Conflictul dintre gaşca Oprescu şi gaşca lui Cîrstoiu este arhicunoscut, dar la mijloc sunt pacienţii, pentru că noi trebuie să urmărim faptele. Şi la această oră faptele spun, pe 12 pagini, că domnul Cîrstoiu a încălcat cel puţin patru legi. (…) Nicio secundă nu vorbesc despre profesionalismul, despre capacitatea de a face bine oamenilor ca medic a domnului sau a soţiei sale, discuţia noastră este despre încălcarea unor legi care fac din aceste spitale clanuri care efectiv jumulesc pacienţii la stat şi la privat cu încălcarea legii „, a transmis Emanuel Ungureanu.