Denunţătorul lui Coldea-Dumbravă s-a dus şi la Ambasada SUA

Afaceristul Cătălin Hideg, patronul condamnat al companiei Sanimed International, care a denuntat la DNA gruparea Coldea – Dumbravă – Trăilă, a povestit la România TV că apăruse o mare supărare în interiorul grupării pentru că aflaseră că a fost la Ambasada SUA.

”În momentul in care am avut acea discutie, penultima cu Dan Tohaci, în parcare în Piata Victorie, el atunci a fost foarte suparat pe mine ca acea întregistrare ajunsese la Ambasada SUA, că a aflat dl ambasador de problema mea și se interesa de situația mea din România, de ce am ajuns în asemenea situație. El mă certa și îmi spunea ca sunt un nimeni, nu reprezint nimic, că sunt un hot care a furat nu știu ce din firmă”, a spus Hideg.

Despre prima discuție cu generalul Dumbravă: ”La început a încercat să mă înnebunească cu tehnici ale serviciilor secrete”

”Prima discuție pe care am avut o cu domnul Dumbravă, dansul aproape o ora mi-a povestit cum se actionează operativ, cum se fac filaje, cum se inregistări care mi-ar putea fi de folos in dosar. M-a ametit, n-am înțeles nimic. La inceput a incercat sa ma innebuneasca cu tehnici ale serviciilor secrete, dupa care mi-a spus toate aceste lucruri sunt în legătură cu optimizarea dosarului meu in justitie”, a mai spus Hideg.

Întrebat dacă i-a spus clar că va interveni în justiție, Cătălin Hideg a răspuns: ”Ce putea sa faca altceva? Este evident ca voia sa faca aceste lucruri prin prisma relatiilor pe care le aveau, santajau judecatori ca să ia acele decizii.

Am vazut cum m-a tratat judecatorul, ca ultimul infractor”.

”Lucrurile s-au schimbat când a apărut avocatul Trăilă. ”Mi-au zis la un moment dat ca mergem pe aceasta varianata simplificată, ca 1/3 din pedeapsă, că nu au cum sa nu mi le acorde ca din cele 2 capete de acuzare, din calculele pe care le facea dl Traila, ca scadeam si adunam, nu aveam de unde sa stiu, imi garantau ….”, a mai spus denunțătorul generalilor.

”In momentul in care am primit aceasta condamnare 4 ani cu executare de la dl Bunea va dati seama ca am fost socat, erau atat de siguri ca studentul domnului Traila imi va da … Niciodata in acesti doi ani, a fost prima data cand EPPO nu a contestat decizia”, a mai spus Hideg.