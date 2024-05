Protest în paradisul frecventat de români!

Mii de persoane au protestat sâmbătă la Palma de Mallorca faţă de supraturism, sursă de venituri pentru arhipelagul spaniol Baleare, dar o barieră în calea accesului rezidenţilor la locuinţe, transmite AFP.

Purtând un banner „Mallorca nu este de vânzare”, manifestanţii au defilat prin centrul oraşului Palma de Mallorca.

Organizatorii au acuzat în special costul locuinţelor pe această insulă mediteraneană cu mai puţin de un milion de locuitori, din cauza turismului de masă.

Spania, a doua cea mai mare destinaţie turistică din lume după Franţa, a primit 85 de milioane de vizitatori străini în 2023, potrivit statisticilor oficiale. Dintre aceste 85 de milioane, 14,4 milioane au debarcat în Insulele Baleare, a doua regiune ca mărime din Spania în ceea ce priveşte primirea de turişti.

Această manifestaţie a avut loc la două zile după prăbuşirea, joi, a unui bar-restaurant situat pe faleza din Palma de Mallorca, în care au murit doi tineri turişti germani, un senegalez şi o angajată spaniolă.

Arhipelagul este deosebit de popular printre turiştii germani, britanici şi olandezi.

De la Insulele Baleare şi până în Canare, din Barcelona până la Malaga, mişcările ostile supraturismului sunt în creştere în Spania.

Printre nemulţumirile invocate de rezidenţi se numără presiunea imobiliară, multiplicarea închirierii locuinţelor în scop turistic astfel încât unii locuitori au fost obligaţi să plece din centrul oraşelor, precum şi neplăcerile sonore şi de mediu.

