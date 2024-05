(VIDEO) O adevărată tragedie s-a petrecut la un parc de distracţii

Cel puţin 27 de oameni au murit, dintre care patru copii, într-un incendiu care a izbucnit sâmbătă într-un parc de distracţii din vestul Indiei, conform unui nou bilanţ al poliţiei, relatează AFP.

„Am confirmat moartea a 27 de persoane în incendiu”, a declarat presei, sâmbătă noapte, Radhika Bharai, ofiţer de poliţie indian. Un bilanţ anterior a raportat 24 de morţi.

Cei patru copii care au murit aveau sub 12 ani, potrivit aceleiaşi surse.

„Cadavrele au fost carbonizate până la punctul de a fi de nerecunoscut, ceea ce face dificilă identificarea lor”, a spus ofiţerul de poliţie.

Peste 300 de persoane se aflau într-o sală dintr-o structură cu două etaje din parcul de distracţii TRP când a izbucnit incendiul, în acest weekend de vacanţă de vară, a declarat reporterilor Ilesh Kher, un ofiţer de pompieri din Rajkot, în statul Gujarat.

Prim-ministrul indian Narendra Modi, care este din acest stat, a declarat că este „extrem de bulversat”, într-un mesaj postat pe reţelele sociale.

„Oamenii au fost prinşi în capcană de prăbuşirea unei structuri temporare lângă intrare, ceea ce a făcut dificilă evacuarea”, a declarat ofiţerul de pompieri Ilesh Kher. În plus, răspândirea focului a fost facilitată de natura materialelor, care erau foarte inflamabile.

Au arestat patru persoane care „au legătură cu de sala de jocuri, pentru interogatoriu”.

Duminică, trupurile celor decedaţi înfăşurate într-un giulgiu alb au fost aliniate în rânduri înainte de a fi evacuate.

Supravieţuitorii au povestit că au fost nevoiţi să spargă uşile şi să sară pe ferestre pentru a scăpa de incendiu.

„Eram la bowling când doi membri ai personalului ne-au spus că a izbucnit un incendiu la parter şi că trebuie să plecăm. Zona s-a umplut rapid de fum”, a declarat Pruthvirajsinh Jadeja pentru ziarul The Indian Express.

„Am încercat să ieşim pe uşa din spate, dar nu am putut. Am văzut o rază de lumină venind de afară. Am lovit geamul cu piciorul şi cinci dintre noi am reuşit să fugim sărind de la primul etaj”, a detaliat el.

Potrivit acestuia, cel puţin 70 de persoane se aflau la primul etaj când a izbucnit incendiul.

Fotografiile postate pe contul de Instagram al stabilimentului arată că acesta include o sală de bowling, o pistă de karting şi trambuline.

