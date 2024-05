Israelul a ignorat ordinul CIJ

Armata israeliană a bombardat sâmbătă Rafah, în ciuda ordinului Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ) de a înceta imediat operaţiunile sale în acest oraş din sudul Fâşiei Gaza, de unde au fugit sute de mii de persoane, transmite AFP.

Bombardamentele israeliene au continuat sâmbătă în Fâşia Gaza, în special în Khan Yunis (sud), în oraşul Gaza (nord) şi în mai multe cartiere din estul şi centrul oraşului Rafah, au relatat martori şi jurnalişti de la AFP, conform Agerpres. În decurs de 24 de ore, au fost înregistraţi cel puţin 46 de morţi, potrivit Ministerului Sănătăţii din Hamas.

La Rafah, armata israeliană a afirmat că a „eliminat o celulă teroristă care a deschis focul asupra trupelor sale” şi a anunţat că au fost ucişi combatanţi şi în „lupte corp la corp” vineri la Jabalia (nord).

CIJ, cea mai înaltă instanţă a ONU – ale cărei decizii sunt obligatorii din punct de vedere juridic, dar care nu dispune de mecanismele necesare pentru a le pune în aplicare – a ordonat, de asemenea, vineri Israelului să menţină deschis punctul de trecere Rafah de la frontiera cu Egiptul, esenţial pentru intrarea ajutorului umanitar, dar care a fost închis după lansarea operaţiunii sale terestre la începutul lunii mai.

Israelul s-a apărat spunând că „nu a efectuat şi nu va efectua operaţiuni militare în zona Rafah” susceptibile de a „duce la distrugerea populaţiei civile palestiniene”.

La 7 mai, armata sa a lansat operaţiuni terestre în Rafah, unde afirmă că vrea să salveze ostaticii şi să distrugă ultimele batalioane ale Hamas, considerată organizaţie teroristă de către Israel, Statele Unite şi Uniunea Europeană.

Hamas, care a preluat puterea în Fâşia Gaza în 2007, a salutat decizia CIJ – care a ordonat, totodată, „eliberarea imediată” a ostaticilor – dar a deplâns faptul că aceasta s-a limitat la Rafah.

