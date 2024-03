(VIDEO) Înregistrarea care i-a înfuriat pe unguri 

Mii de persoane au protestat marţi la Budapesta pentru a cere demisia premierului Viktor Orban, după difuzarea unei înregistrări audio care pretinde să dovedească implicarea unui membru al guvernului său într-un caz de corupţie, a relatat AFP.

Apelul la protest a fost lansat după difuzarea în cursul zilei a unei înregistrări de către Peter Magyar, avocat şi fost colaborator al puterii naţionaliste ungare, în prezent critic al unui guvern pe care îl acuză de corupţie.

„Nu vom permite să fie înăbuşit cel mai mare scandal politic şi juridic din ultimii treizeci de ani”, le-a spus acesta din urmă celor prezenţi, solicitând şi demisia procurorului general Peter Bolt.

Câteva mii de persoane s-au adunat mai întâi în faţa Parchetului General, apoi manifestaţia a crescut pe măsură ce s-a deplasat spre o piaţă din apropierea Parlamentului.

Peter Magyar, care a fost căsătorit cu fostul ministru al justiţiei Judit Varga, a postat marţi online o înregistrare audio de două minute în care două persoane discută despre o anchetă de corupţie în care este implicat un fost adjunct al doamnei Varga.

Peter Magyar afirmă că este o conversaţie pe care a avut-o în ianuarie 2023 cu doamna Varga, soţia lui la acea dată, în care ea îl implică pe un membru al cabinetului lui Viktor Orban, Antal Rogan, şi pe echipa acestuia. „Dar da, s-au scos”, a spus ea printre altele. El susţine că aceasta este o dovadă a manipulării anchetei în cauză.

Judit Varga a răspuns la difuzarea videoclipului acuzându-l pe Peter Magyar că a constrâns-o să facă aceste declaraţii.

„A citit zvonuri în presă şi, pentru că mă teroriza de zile întregi, i-am spus ce voia să spun, ca să scap”, a afirmat ea pe Facebook.

Guvernul nu a reacţionat pe fond la difuzarea acestei înregistrări, a cărei autenticitate AFP nu o poate verifica.

„O dispută domestică cu o femeie sub influenţă nu are nimic de-a face cu viaţa publică”, s-a mulţumit să declare şeful de cabinet al lui Viktor Orban, Gergely Gulyas, într-o înregistrare video.

Peter Magyar respinge acuzaţiile fostei sale soţii şi afirmă că a făcut înregistrarea după ce ea i-a descris „un guvern mafiot”.

El susţine că are şi alte înregistrări care implică membri ai guvernului ungar.

