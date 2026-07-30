Diana Șoșoacă, implicată într-un accident rutier în București. Eurodeputata a fost transportată la spital

Diana Șoșoacă a fost implicată joi, 30 iulie, într-un accident rutier produs pe Bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Capitalei. În urma impactului, aceasta a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital pentru investigații, scrie News.ro.

Potrivit Brigăzii Rutiere, accidentul s-a produs în jurul orei 14:35, după ce un șofer în vârstă de 49 de ani, care circula dinspre strada Lujerului către strada Apusului, a intrat în coliziune cu autoturismul din fața sa, condus de un tânăr de 23 de ani. Diana Șoșoacă se afla în mașina lovită, în calitate de pasager.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative. În urma accidentului, eurodeputata a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital pentru evaluări suplimentare. Până în acest moment, autoritățile nu au comunicat informații privind gravitatea eventualelor leziuni.

Polițiștii Brigăzii Rutiere au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul. Primele verificări indică faptul că impactul s-ar fi produs după ce șoferul autoturismului din spate nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de vehiculul din față.

Traficul pe Bulevardul Iuliu Maniu a fost afectat temporar în urma accidentului, până la finalizarea cercetărilor și eliberarea carosabilului. Ancheta este în desfășurare.