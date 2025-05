Un cititor a lăsat un comentariu la articolul UE schimbă cardurile bancare

”Digitalizarea lui peste ! Practic am avut ceva de trimis in tara la colet. Sun la o firma veche pe piata … prea devreme ora 7 ca acum se lucra de la 9am. Revin dupa ora 9 si sun si sun pe toate cele 4 numere ca nu aveau unul dedicat pt ridicare colete…mai bine de 30 min. Ma enervez dupa atitea melodii de hod on si texte recitate poetic. Merg on line cu tel mob la concurenta … instaleaza aplicatie ca din browser nu vrea, seteaza cont personal cu date personale de la adresa, tel, mail si date bancare de pe card. Mai trece inca o data doate datele astea in comanda dupa care pt ca vrei ramburs pune si IBAN …plus platese si online cu card. Mesaj de la banca pe sms ai nevoie de parola dubla/sau split mai seteaza inca o parola valida pt 6 luni apoi fa plata cu noua parola…formular mare care nu incape in partea de jos unde trebuie sa bagi pass ca acolo ai tastatura miniatura a tel mob si ai 60 de ani deja, ochlari de miop pe nas..pifff ! Am bagat datele pe nevazute si am reusit. Vine mail de confirmare ca am platit si pot merge sa bag coletul la dulpul ala stradal cu alt pin si alt cod QR … Primesc alt mail prin care zice ca pot sa platesc la dulap direct cu cardul ca la magazin ! Usa dulap prea mica pt pachet …apasa buton deschide alta :-). Inchid usile … Dulapul zice : am vazut ca ai inchis doua usi dar nu-i problema coletul tau e in sguranta cu noi ! Pina la urma a fost bine dar puteam plati cu card direct la dulap de ce m-au muncit cu online nu inteleg logica lor de AI. Hai pa si aveti grija pe ce dati banu’ !

Uniunea Europeană a decis o schimbare majoră în modul în care sunt gestionate plățile bancare, prin eliminarea numerelor de cont tradiționale vizibile pentru clienți. Această măsură, care va trebui aplicată și în România, face parte dintr-un proces amplu de digitalizare și securizare a sistemelor de plată în toate statele membre, scrie Realitatea Plus. Până în anul 2030, numerele de cont bancar, împreună cu alte informații precum data expirării sau codul CVV, vor dispărea de pe cardurile bancare fizice.