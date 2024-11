Supărarea când îmi vine dau cu vila după tine…

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, că nu poate oferi informaţii despre vila din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, deoarece anumite documente sunt încă secretizate si s-a arătat supărat că Nicolae Ciucă i-a dat adresa propriei vile.

El a precizat, într-o conferinţă de presă susţinută la Ambasada României de la Paris, că va pune la dispoziţia opiniei publice informaţiile referitoare la devizul total al lucrărilor, după ce va fi parcurs tot traseul necesar în vederea desecretizării.

„Eu nu pot să fiu, iarăşi, ipocrit. E normal că cunosc. Sunt primul-ministru al României. Am lucruri pe care am dreptul să le spun, lucruri pe care nu am dreptul să le spun. Am văzut mizeria care se aruncă împotriva domnului Neacşu. Nu poţi să fii atât de mojic să nu îţi asumi lucruri pe care le faci când eşti prim-ministru. Această funcţie de prim-ministru trebuie să o iei şi cu bunele şi cu relele ei. Cum o iau şi eu şi vă dau explicaţii dumneavoastră. Câteodată mai sunt supărat, câteodată mai sunt obosit, câteodată sunt mai liniştit, ca acum, când vin de la Biserică, dar trebuie să îţi asumi deciziile când ai ajuns un om de stat la o asemenea funcţie. Cunosc absolut tot. Nu am dreptul să spun, fiindcă anumite documente sunt încă secretizate. Nu cunosc devizul total. Îmi cereţi, o să îl cer secretarului general, care îl va cere la RA APPS şi vi-l va pune la dispoziţie. Desecretizarea cu parcursul ei…”, a spus Ciolacu.

Pe de altă parte, prim-ministrul a atras atenţia asupra faptului că adresa şi numărul de telefon i-au fost făcute publice, adăugând că nu îşi va schimba nici adresa, nici felul de a fi, deoarece nu îi este ruşine de el.

„Nu putem fi chiar aşa de josnici. Am înţeles, mi-ai dat adresa pe Facebook-ul personal. Mi-a dat doamna Şoşoacă telefonul personal. Nu îmi schimb nici adresa, nici telefonul, fiindcă nimeni nu va schimba felul meu de a fi şi modul meu de a trăi, fiindcă nu mi-e ruşine de el. Dar nu poţi să nu îţi asumi nimic din ce ai făcut. Să încerci să îţi asumi numai lucrurile bune. Cel mai urât în politică este când te lauzi cu munca altuia”, a afirmat Marcel Ciolacu.

