Novak Djokovic și-a luat revanșa!

Novak Djokovic, liderul mondial și principalul favorit de la Monte Carlo, s-a calificat joi în sferturile de finală ale competiției după ce a trecut de italianul Lorenzo Musetti (24 ATP). Sârbul s-a impus cu scorul de 7-5, 6-3, după două ore de joc.

Meciul nu a fost usor pentru liderul ATP – A început partida mai greu, cedându-și game-ul de serviciu.

Succesul lui Djokovic în fața italianului vine după ce anul trecut Musetti l-a invins la Monte Carlo pe Nole cu scorul de 4-6, 7-5, 6-4, în aceeași fază a competiției, optimi de finală. Aceasta a fost cea de-a cincea confruntare directă dintre cei doi, scorul fiind acum 4-1 în favoarea sârbului.

Novak Djokovic se va duela in continuare cu Alex De Minaur.

Djokovic d. Musetti 7-5 6-3

After losing to Lorenzo in Monte Carlo last year, Novak gets his revenge.

He was down 1-4 in the 1st set, but responded with all the class of a 24 time Grand Slam Champion.

✅10th Monte Carlo QF

No one serves up revenge like a goat. 🐐

🇷🇸 pic.twitter.com/jUfnhSvuhq

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 11, 2024