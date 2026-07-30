Doi foști sportivi au sărit în ajutorul pompierilor în lupta cu incendiile din Franța

În timp ce mai multe incendii fac ravagii în Franţa, fostul ciclist Thibaut Pinot a venit să dea o mână de ajutor pompierilor pentru a opri un incendiu în Haute-Saône.

De câteva zile, Franţa se luptă cu numeroase incendii de vegetaţie care devastează ţara. Regiunea Gironde este cea mai afectată, cu 42.000 de hectare de vegetaţie deja distruse. Dar şi alte regiuni sunt afectate, inclusiv Haute-Saône, unde locuieşte Thibaut Pinot.

Luni, un incendiu a izbucnit în oraşul său, Mélisey, în nordul Haute-Saône. Din fericire, incendiul a fost stins destul de repede datorită intervenţiei a cincizeci de pompieri, precum şi a localnicilor care au venit să dea o mână de ajutor.

L’Est Républicain relatează că printre fermierii care au venit să-i ajute pe pompieri s-a numărat şi Thibaut Pinot, potrivit News.ro.

La volanul ATV-ului său, fostul ciclist Groupama-FDJ a venit să-i sprijine pe pompieri, la fel ca alţi fermieri din regiune. De la retragere, Thibaut Pinot s-a apucat de agricultură în satul său, Mélisey.

Iar acest ajutor din partea francezului şi a celorlalţi fermieri le-a permis pompierilor să evite o tragedie.

Deşi incendiul a devastat o casă şi trei hectare de tufişuri, rezultatul ar fi putut fi mult mai rău. O pădure de 10 hectare şi casele vecine au fost ameninţate de vânturi şi secetă.

Intervenţia lui Thibaut Pinot şi a celorlalţi fermieri a împiedicat un deznodământ mult mai grav al acestui incendiu, care a fost declanşat de arderea unor cutii de carton. Un bărbat în vârstă de 70 de ani a fost reţinut pentru punerea în pericol a vieţii altora şi declanşarea neintenţionată a unui incendiu de pădure.

Şi fostul fotbalist Pierre Ducasse a ajutat

Ca mulţi alţii, fostul mijlocaş al echipei Girondins de Bordeaux (2005-2011), Pierre Ducasse (39), a contribuit la combaterea incendiilor neobişnuit de intense care fac ravagii în sud-vestul Franţei.

„Prietenii pompieri ne-au spus că au nevoie de ajutor, că nu au niciodată suficientă apă. Ca şi noi, sute şi sute de civili au venit cu unul sau două rezervoare de apă în spatele camionetelor lor pentru a le aproviziona şi a le economisi timp, deoarece le permite să stea mai aproape de incendiu”, a explicat el într-un interviu publicat miercuri în L’Équipe.

Locuieşte în Le Haillan, la zece kilometri vest de Bordeaux, şi a fost evacuat împreună cu familia sa vineri noaptea. De atunci, li s-a dat undă verde să se întoarcă acasă.

„Este emoţionant să-i vezi pe toţi aceşti oameni dedicaţi.”

„Ne confruntam mai ales cu izbucniri de flăcări sau incendii mici. Un prieten pompier ne-a dat măşti şi mănuşi şi, chiar dacă era cald, ne-a sfătuit să purtăm pantaloni şi mâneci lungi pentru protecţie maximă. Erau zone în care nu erau mulţi pompieri, aşa că voluntarii le-au dat indicaţii civililor: «Staţi pe marginea drumului acela, udaţi şanţurile pentru că dacă focul se întoarce cu vântul, trebuie să-l apărăm ca să nu sară peste drum». Lăsăm pădurea să ardă puţin, aşteptăm ca focul să se apropie. Şi dacă este un incendiu mic, mergem dincolo de foc ca să-l udăm”, povesteşte el.

Format la Bordeaux, apoi trecând pe la Lorient, Lens şi Boulogne, Ducasse s-a recalificat ca administrator de averi, în special în Cap Ferret şi Biscarrosse. „Este emoţionant să vezi toţi aceşti oameni dedicaţi”, a spus el, în timp ce revenirea căldurii extreme şi a vânturilor marine au alimentat incendiul masiv din Gironde de miercuri, care a mistuit deja 42.000 de hectare într-o săptămână.