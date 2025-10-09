Donald Trump merge la spital. La doar șase luni de la vizita medicală anuală din aprilie, liderul american va efectua vineri o ”vizită medicală anuală de rutină”, anunță Casa Albă. Aceasta va avea loc la Spitalul Militar Walter Reed, la periferia Washingtonului:
Casa Albă a anunțat că președintele Donald J. Trump va fi supus vineri controlului medical anual de rutină la Centrul Medical Militar Național Walter Reed din Bethesda, Maryland, în cadrul căruia va participa la o întâlnire planificată și la un discurs cu trupele, înainte de a pleca într-o posibilă vizită improvizată în Orientul Mijlociu.
Americanii au nelămuriri legate de această vizită medicală atât de apropiată de cea din aprilie și îi transmit deja lui Trump mesaje de sănătate.
Fraza „o vizită de rutină” se folosea și în cazul Biden… până la urmă m avut un președinte SUA cu Alzheimer și cancer la prostată…
Pe când gălăgia cu cancerul lui Putin era o scorneală mediatică…se strică la cap presa occidentală..
(editat) nostru nu merge la control medical?…sau se duce la number nine?…
Nu,el se duce un parcul copiilor la tiribombe,la mașinuțe,la desene animate…🤣🤣🤣