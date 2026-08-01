Două păsări sculptate în fildeș de mamut, vechi de 40.000 de ani, descoperite într-o peșteră din Germania

Arheologii au descoperit două figurine în formă de pasăre, sculptate în fildeș de mamut în urmă cu aproximativ 40.000 de ani. Obiectele au fost găsite în peștera Hohle Fels din Germania și oferă noi indicii despre arta primilor oameni moderni din Europa.

Figurinele au fost descoperite de o echipă a Universității din Tubingen, în straturile inferioare ale peșterii. Cercetătorii cred că acestea au fost realizate de oameni din cultura aurignaciană, în Paleoliticul superior. Cele două obiecte au fost găsite la o distanță de aproximativ un metru și jumătate unul de celălalt.

Sculpturi care încap pe o unghie

Cea mai bine păstrată figurină arată o pasăre aflată în repaus. A doua pasăre are aripile întinse și gâtul ridicat. Ambele sculpturi sunt extrem de mici și ar încăpea pe o unghie. Ele cântăresc 1,3 grame, respectiv 0,7 grame, scrie Euronews. Pasărea cu aripile desfăcute are doar doi centimetri lungime. Cercetătorii o consideră cea mai mică operă de artă din Epoca de Gheață descoperită până acum în regiune. Pe aripa uneia dintre păsări apar mai multe linii paralele. Arheologii cred că acestea reprezintă penele.

„Fildeșul de mamut nu a fost folosit aici doar pentru a crea o formă simplificată a corpului unei păsări”, a explicat Nicholas Conard, arheolog la Universitatea din Tubingen și coordonatorul săpăturilor.

„Observațiile detaliate ale naturii au fost transformate în figurine, iar bogăția detaliilor ne permite chiar să cercetăm ce specie de pasăre este reprezentată și ce face aceasta”, a adăugat el.

Potârniche albă sau cocoș de munte

Arheologii nu au stabilit cu exactitate speciile reprezentate. Una dintre ipoteze este că sculpturile arată potârnichi albe, păsări adaptate la temperaturi scăzute. Oasele acestor păsări au fost descoperite frecvent în siturile preistorice din zonă. Figurinele ar putea reprezenta însă și cocoși de munte.

Detaliile permit compararea formei corpului, a poziției și a penajului. Dimensiunile foarte mici și stilul sculpturilor îngreunează însă identificarea. Ambele specii trăiau în Europa în timpul Epocii de Gheață.

Peștera în care au fost găsite unele dintre cele mai vechi opere de artă

Peștera Hohle Fels a fost locuită de Homo sapiens în perioada aurignaciană, în urmă cu aproximativ 43.000-28.000 de ani. Neanderthalienii dispăruseră deja din Europa. În acea perioadă, oamenii au realizat unele dintre cele mai vechi instrumente muzicale, bijuterii și opere de artă figurativă cunoscute.

Printre cele mai cunoscute descoperiri din peșteră se află „Venus din Hohle Fels”. Figurina din fildeș, veche de aproximativ 41.000 de ani, reprezintă o femeie cu sânii și șoldurile accentuate. Aceasta este considerată una dintre cele mai vechi opere de artă figurativă din Europa.

Hohle Fels este una dintre cele șase peșteri din Jura Șvabă protejate de UNESCO. Săpăturile arheologice au început în zonă în anii 1860. De atunci, au fost descoperite numeroase obiecte vechi de până la 43.000 de ani.

Cele două figurine vor fi expuse la Muzeul de Preistorie și Artă a Epocii de Gheață din Blaubeuren până la 4 aprilie 2027.

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