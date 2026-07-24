Statuia grecească „cu laptop” care a reaprins teoriile despre călătoria în timp

O statuie grecească veche de peste 2.000 de ani a redevenit virală pe internet, după ce mai mulți utilizatori au susținut că ar arăta o femeie folosind un laptop. Curatorii muzeului unde se află lucrarea spun însă că obiectul din relief este, cel mai probabil, o cutie de bijuterii, relatează Daily Mail.

Relieful funerar, cunoscut drept „Grave Naiskos of an Enthroned Woman with an Attendant”, datează din jurul anului 100 î.Hr. și se află la J. Paul Getty Museum, în California. Lucrarea are aproximativ 94 de centimetri înălțime și o arată pe o femeie așezată pe un scaun asemănător unui tron.

În fața ei se află o tânără servitoare, care ține un obiect dreptunghiular. Femeia pare să ridice capacul acestuia, iar forma obiectului a alimentat teoriile potrivit cărora ar fi vorba despre un dispozitiv modern.

Pe rețelele de socializare, unii utilizatori au mers mai departe și au spus că obiectul ar semăna cu un laptop. Un detaliu remarcat de ei este prezența a două găuri laterale, comparate cu porturile USB de pe calculatoarele moderne.

Explicația muzeului: o cutie de bijuterii

Specialiștii resping însă interpretarea legată de un laptop. Potrivit curatorilor, obiectul apare prea puțin adânc pentru a conține ceva mare, dar poate fi identificat prin comparație cu alte reliefuri funerare.

„Deși cutia pare prea puțin adâncă pentru a ține ceva substanțial, o putem identifica drept o cutie de bijuterii prin comparație cu alte reliefuri funerare care arată femei scoțând panglici sau bijuterii din cutii mai mari, mai naturaliste”, au transmis curatorii.

Nu este prima dată când arta greacă antică este interpretată astfel pe internet. Alte imagini, datate în jurul anului 500 î.Hr., par să arate persoane ținând obiecte asemănătoare unor laptopuri deschise și scriind cu un stilus.

Istoricii spun însă că acele obiecte erau, cel mai probabil, tăblițe cerate. Grecii le foloseau ca suport pentru scris, într-un mod asemănător unor carnețele primitive.

Teorii reaprinse de presupuşi „călători în timp”

Discuția despre statuie a revenit online într-un moment în care au circulat mai multe povești despre oameni care pretind că vin din viitor. Unul dintre ei, care s-a prezentat drept Adam Archon, a susținut că în 2028 călătoria în timp ar urma să devină accesibilă publicului.

„Călătoria în timp a fost pusă la dispoziția publicului în 2028, dar a fost inventată în 1981. A fost doar ținută secretă până când au lansat-o public”, a susținut acesta în 2019.

Un alt bărbat, prezentat drept Alexander Smith, a afirmat că ar fi venit din anul 2118. El a susținut, fără dovezi, că CIA ar deține tehnologii avansate ascunse publicului, inclusiv o mașină a timpului.

De-a lungul anilor, teorii asemănătoare au apărut și în jurul unor imagini mai recente. Printre exemplele invocate online se numără un concert Elvis Presley din 1977, o fotografie din Reykjavik din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial și un meci de box al lui Mike Tyson din 1995.

În toate aceste cazuri, imaginile au fost interpretate de unii utilizatori ca dovezi ale unor telefoane sau dispozitive moderne apărute înainte de vremea lor.

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