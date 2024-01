Drăgușin, în pericol de a pierde EURO 2024

Publicația online Football London dezvăluie o situație care ar putea avea greve repercusiuni pentru echipa națională în perspectiva prezenței la turneul final al EURO 2024 din această vară, din Germania. Radu Drăgușin, unul dintre oamenii de bază ai defensivei tricolore, a făcut un pas uriaș în carieră, fiind transferat la începutul acestui an pentru suma de 25 milioane euro plus bonusuri de 5 milioane, de către Tottenham de la echipa din Serie A Genoa. Deși fanii și presa din Insulă s-au arătat entuziasmați și încrezători în calitățile românului, acesta a intrat doar în ultimele minute ale meciului de pe Old Trafford, din campionat cu Manchester United, după care în foarte importanta partidă de Cupa Angliei, acasă cu Manchester City, a rămas tot meciul pe bancă. Acum, Tottenham va avea în decurs de câteva zile două etape de Premier League și în dorința de a odihni pe Cristian Romero sau Micky van de Ven, reveniți de curând după accidentări, foarte probabil că în partida cu Brentford va juca Drăgușin. Altminteri, pentru antrenorul Ante Postecoglou, Radu Drăgușin este doar o variantă de rezervă pentru situațiile în care devine indisponibil unul dintre cei doi!

„Ange Postecoglou a dezvăluit planul pentru defensiva lui Tottenham, după dilema în privința lui Drăgușin. Romero și Van de Ven abia au revenit după accidentări, una de lungă durată în cazul plandezului, iar Postecoglou se gândește să-i menajeze în această săptămână și să-i dea șansa debutului lui Radu Drăgușin.

Cu două meciuri într-un interval scurt, lucru care nu prea i s-a întâmplat lui Tottenham în ultima vreme, Postecoglou va avea grijă de prospețimea jucătorilor, iar asta va fi șansa lui Drăgușin.

În definitiv, internaționalul român a fost adus doar ca variantă de rezervă pentru această pereche, dar este un jucător care se poate lupta cu oricare dintre cei doi titulari pentru un loc în echipă.

Un singur lucru putem garanta: Drăgușin va fi gata și nerăbdător să intre pe teren cu Brentford sau cu Everton.”.