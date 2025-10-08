Drumuri naționale închise sau acoperite de ape

Două drumuri naţionale, unul în judeţul Tulcea şi celălalt în Ialomiţa, sunt acoperite de apă, anunță Ministerul Transporturilor. Reprezentanții instituției au anunţat, miercuri, că angajații intervin pentru evacuarea acesteia.

De asemenea, Transfăgărăşanul şi Transalpina rămân închise circulaţiei din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile la altitudini mari. Reprezentanţii Ministerului Transporturilor au mai precizat că traficul feroviar şi cel aerian se desfăşoară normal.

Ministerul Transporturilor a menţionat că activitatea portuară se desfăşoară în condiţii normale, porturile rămân deschise navigaţiei.

”Totuşi, Bara Sulina este închisă navigaţiei din cauza intensificărilor de vânt şi ploaie, urmând ca restricţiile să fie ridicate imediat ce condiţiile meteo o vor permite. ARSVOM şi AFDJ sunt pregătite să intervină dacă situaţia o va impune”, a mai precizat sursa citată.

Totodată, traficul feroviar se desfăşoară normal, iar până la această oră nu sunt raportate evenimente de natură a afecta infrastructura feroviară sau traficul feroviar.

De asemenea, şi la Metrorex, circulaţia trenurilor se desfăşoară în condiţii normale, fără întârzieri sau disfuncţionalităţi cauzate de vreme.