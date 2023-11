E credincios sau nu Cristoiu! Răspunsul dat de gazetar

Gazetarul Ion Cristoiu, care a împlinit joi 75 de ani, a fost invitatul lui Marius Tucă, unde a mărturisit că de pe la 70 de ani a simțit că nu mai este suficient timp.

„Timpul a trecut întotdeauna repede, pentru că am fost gazetar și am avut treabă. În fiecare zi aveam ceva în plus. Scriam mult mai bine când eram tânăr, este limpede. Reușeam să scriu în fiecare zi un editorial și am și scos cărți. Nu mai scot editoriale și nu mai scot nici cărți. În perioada interbelică, a scoate o carte era un eveniment cultural. Se făcea o vitrină. Actul cultural nu mai constituie o sărbătoare.

De pe la 70 de ani am simțit că nu mai este suficient timp. Nu m-am schimbat deloc. Este un citat din Mitul lui Sisif, unde Sisif ridică mereu bolovanul și cade. Este chestia aia genială: nu contează doar să ajungi în vârf, ci și să împingi bolovanul”, a declarat Ion Cristoiu.

În ceea ce privește credința, Cristoiu a mărturisit că relația cu Dumnezeu este aceeași: „Nu am devenit nici ateu, dar nici prea credincios”.