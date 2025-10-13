„Economia României va face implozie“

In 2026, economia Romaniei va face implozie, avertizează economistul Radu Georgescu. El detaliază ce va urma în România, privind la economia națională din ultimii ani:
Cu rosu este deficitul bugetar din Romania
Cu verde este cresterea economica
Faza 1 – supradoza de steroizi 2015-2021
In aceasta faza Romania a facut supradoza de steroizi ( imprumuturi)
Din cauza creditelor, consumul a crescut
Consumul a dus la cresterea economica
Faza 2 – Blocajul economic 2022-2024
In aceasta faza deficitul a depasit cresterea economica
Economia nu a mai putut sa inghita datoriile noi
In 2024 am ajuns la o diferenta imensa intre deficit si crestere economica
Este o mare anomalie economica sa ai deficit bugetar de 9,3% din PIB si crestere economica de doar 0,8% din PIB
Faza 3 Sevrajul 2025-
In acest moment steroizii ( imprumuturile) nu mai produc nicio crestere economica
Economia Romaniei se ineaca cu imprumuturile imense ale statului
Din acest motiv in Romania a explodat inflatia
Si va creste accelerat deoarece economia produce mai putin decat imprumuturile statului
Din cauza inflatiei, populatia va saraci accentuat
Deoarece se reduce puterea de cumparare a populatiei, multe firme se vor inchide
In anii urmatori vor fi mari turbulente economice, sociale si politice
Este timpul sa invatam economie
Americanii au o expresie
„It’s just the economy, stupid”
„Este doar despre economie”
10 Comentarii
Lasă un răspuns
Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Pe vremea PSD/Dancila deficitul era sub 3% cum a venit Orban CU CAtu a inceput sa creasca deficitul, iar pe vreamea ”maretului” Bolos la finante in 2024 a atins culmea perfectiunii, iar acum doar mentin situatia ca doar UDMR-ul are tot interesul ca Ungaria sa nu aiba un vecin cu o situatie pozitiva asa ca Bolojan supusul lui V Orban are tot interesul sa-l ridice in slavi, doar ei l-au facut mare si vestit…intr-o reciprocitate maladiva…
Cand te bazezi doar pe Bucuresti si Ilfov care produc peste 40% din pib vorbesti de o tara bananiera in care doar capitala produce.
@ Observați și că la PNL-PSD , s-a stabilit cu constituționali , să-și ascundă averile ?
acesta a fost scopul…scoaterea la mezat a urmasilor din anii ’90 atunci au rezolvat ”economia de piata” distrugand pt UE concurenta industriei romaneste cand produceam ”prea mult otel”, cand producean utilaje de extractie a petrolului, fusesem a IV a in lume” cand eram fruntasi la cereale/agricultura, acum importam in mare parte, prin faramitarea terenurilor si apoi concentare prin vanzare la straini a terenurilor fertile…Au mai ramas Hidro si subsolul cu diferite minereuri…asta va fi scuza…dupa vor pleca in strainatate si poporul le va plati pensiile de parlamentari rupandu-si de la gura pt niste…”valori”…
@ Așa arată și evoluția în sondaje a PNL-PSD ?
NU POATE FACE IMPLOZIE, CEVA CE NU EXISTA ..!
Este numai o explicație la această situație : pânza lui Brueghel „Călăuzirea oarbă”…de la Bruxelles..
teorii de doi bani din 19toamna cre nu au nici o legatura cu economia reala a acestor ani. e ca si cu economia de piata la carburanti, energie sau gaze.
Va face nicio imploZie,
Doar dacă Macrou face exploZie !
măR😜g…
● RroumBouRaque- l’EtatMajoriZde deZ GardeZeZ Patriotique TulcenoiZe -RroumBouRaqueZ ●
dar Bolojan stie? Important ca suntem proieuropieni.