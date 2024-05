„Edi, tu când semnezi condicuța la DNA?”

P.S.2 Tu când semnezi condica la DNA, Edi ( am auzit ca apari si matale in unele stenograme )? Că mai e loc de trofee pe pereții lor. , a scris Cristescu pe pagina sa de Facebook.

As evita abordarile triumfaliste, uzual folosite in anii electorali. Poate si pentru ca am avut privilegiul de a urmari, de la distanta, ceea ce s-a intamplat o parte din acesti ultimi ani, si pot sa ofer o perspectiva mai larga. Si as evita sa vorbesc despre calcule, electorale sau de alt fel, pentru ca mania concentrarii pe cifre (sondaje, statistici etc) este una care paraziteaza orice plan, orice strategie, orice gandire despre viitor. Nu voi vorbi nici despre trecut – unul glorios pe alocuri, altul plin de episoade care se doresc rapid depasite, si nici despre prezent – alegerile o vor face in locul meu. As vrea sa vorbesc, ca om cu gandire si simtire liberala, despre cum cred ca poate arata un partid care se adreseaza publicului liberal, pentru anii si decadele urmatoare.

Si pot face asta, tocmai pentru ca parcurgem o perioada in care se acumuleaza, in societatile democratice, foarte multe frustrari legitime. Foarte multi oameni sunt obositi dupa atat de multe crize mari, si dupa efectele acestor crize asupra vietii lor. Inflatia si erodarea veniturilor sunt ultima veriga dintr-un lant de atacuri care i-au afectat enorm pe cei mai dinamici si activi romani, si pericolul de a cauta solutii extremiste sau populiste este in continuare mult prea mare pentru a-l ignora. Societatea noastra este inca una in care increderea este foarte mica, coruptia este inca prea mare, iar solidaritatea este aproape absenta. Asta, chiar si in conditiile in care ultimii 10 ani au adus o afirmare regionala, o crestere a investitiilor si o conectare cu Occidentul fara precedent. Aspiratia unui partid, in aceste vremuri, trebuie sa fie una nationala, de anvergura larga, care sa ajunga sa ii reprezinte pe toti cei care vor un viitor liber si prosper, intr-o societate cu identitate nationala si occidentala. Fara o astfel de abordare, un partid nu este, de fapt, decat un club, sau un grup de interese, sau o echipa marunta cu viziune mica…