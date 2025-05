Egiptul Antic – Sub privirile zeilor: show imersiv în România

Spectacolele imersive au devenit un model modern de divertisment în tot mai multe locuri din lume, folosindu-se tehnologia pentru a proiecta elemente din artă și cultură în ansamblu, într-un mod interactiv.

Un astfel de demers educativ a fost inițiat și de MINA, Museum of Immersive New Art, concept unic în România care acum a lansat show-ul referitor la mitologia Egiptului Antic.

Noua experiență vizuală și auditivă aduce în prim-plan legendele, zeitățile, ritualurile și misterele fascinante ale unei civilizații milenare, într-un format captivant, original, realizat de către echipa de creație MINA Creative Studio.

Sunt combinate efecte speciale și o narațiune inspirată de mituri autentice, iar experiența este transformată „într-un basm vizual, spiritual și emoționant, unde fiecare vizitator este invitat să reflecteze asupra echilibrului, protecției și legăturii cu universul”, menționează organizatorii acestor show-uri imersive.

Pisica Miw, personajul care ghidează publicul în inedita experiența

Pentru a face povestea și mai interesantă, există un ghid imaginat sub forma unei pisici înțelepte. Miw povestește toate detaliile și îi conduce pe vizitatori printr-o serie de tablouri animate. Vocea acestui personaj felin este interpretată de cunoscuta jurnalistă și prezentatoare de televiziune Amalia Enache.

După cum se știe, pisicile erau venerate în Egiptul Antic, așadar prezența pisicii Miw este firească, introducându-se natural toate datele istorice și întreaga atmosferă mitică a acestei civilizații uimitoare chiar și pentru societatea modernă.

Legătura dintre pisici și Egiptul Antic este explorată în lumea divertismentului în categoria jocurilor video, cu titluri precum Hidden Cats of Egypt (2024) sau 100 Egypt Cats (2025), disponibile pe platforma Steam.

Pentru pasionații de jocuri cazino au fost create de asemenea producții pe această temă, așa cum sunt sloturile online Immortails of Egypt de la Play’n Go și Cleocatra de la Pragmatic Play, ambele lansate în anul 2022. Astfel de jocuri slots sunt disponibile inclusiv pe platforme casino licențiate în România.

Ce cuprinde show-ul imersiv Egiptul Antic – Sub Privirile Zeilor

Călătoria spectaculoasă prin mitologia Egiptului Antic cuprinde mai multe capitole, așa cum se întâmplă de obicei în producțiile celor de la MINA:

Zori cu Khepri – despre zeul dimineții, Khepri, și forțele regeneratoare ale soarelui

Anubis și Viața de Apoi – despre ritualul îmbălsămării și tărâmul morților

Îmbrățișarea lui Nut – despre misterele astrologiei și ciclului cosmic

Barca solară – despre drumul către eternitate al faraonilor

Protecția lui Bastet – despre maternitate, echilibru și alungarea spiritelor rele în Egiptul Antic

Ma’at – Echilibrul și adevărul – despre justiția divină, Cântărirea inimii în Sala celor Două Adevăruri

Museum of Immersive New Art are locații permanente în București și Cluj-Napoca și a vizitat orașe precum Iași și Timișoara în cadrul proiectului itinerant MINA Pop-Up. Toate spațiile folosite sunt echipate cu tehnologie de ultimă generație și oferă o mare varietate de show-uri imersive, de la proiecții spectaculoase de artă clasică și contemporană până la explorări educative ale misterelor naturii și ale universului.

Egiptul Antic, un subiect de mare interes pentru public

La mii de ani distanță, cultura vechilor egipteni continuă să fascineze oamenii, mai ales că există încă multe mistere asociate cu această civilizație.

Piramidele, mumiile și alte detalii descoperite de arheologi reprezintă nu doar informație istorică și culturală, ci inspirație continuă pentru cărți, filme, seriale și jocuri video. Realitatea este îmbinată adesea cu ficțiunea, imaginația creatorilor de astfel de producții având adesea și o parte interactivă în spațiul digital.

Fiecare nouă descoperire legată de Egiptul Antic devine știre de interes internațional în mass-media. Tehnologia actuală are capacitatea de a descifra noi mistere, ceea ce face și mai atractivă explorarea întregului conținut disponibil publicului pe acest subiect.

Civilizația egipteană, înfloritoare de-a lungul Nilului timp de milenii, a fost condusă de faraoni precum Ramses al II-lea, considerat unul dintre cei mai puternici conducători, și Tutankhamon, al cărui mormânt a fost descoperit aproape intact.

Zeii egipteni aveau o prezență centrală în viața de zi cu zi și în credințele despre viața de apoi. Ra, zeul soarelui, Osiris, stăpânul lumii de dincolo, Isis, zeița magiei și Horus, protectorul faraonului, sunt doar câteva dintre figurile sacre care conturează acest univers mitologic vast.

Cel mai mare muzeu dedicat acestei civilizații este Grand Egyptian Museum (Marele Muzeu Egiptean), situat în apropierea Piramidelor din Giza. Zeci de mii de artefacte, inclusiv comoara completă a lui Tutankhamon, pot fi admirate aici de turiști. Statui colosale, papirusuri vechi de mii de ani și obiecte funerare sunt piese din povestea vechiului Egipt, o societate antică înfloritoare cu obiceiuri și ritualuri specifice.