Evazionist, dat de gol de stilul de viață extravagant

ANAF a sesizat autorităţile de urmărire penală

Cel care coordona circuitul evazionist promova în mediul online „un stil de viaţă extravagant”, afişând pe platformele de socializare „bunuri şi accesorii de lux, proprietăţi exclusiviste, vacanţe în destinaţii exotice şi sume importante de bani în numerar”, arată inspectorii antifraudă.

Investigaţiile au arătat că persoana identificată de inspectori „îşi promova în mediul online un stil de viaţă extravagant(…) în timp ce mecanismul fraudulos coordonat producea un prejudiciu de milioane de lei bugetului de stat”, potrivit unui comunicat de presă al ANAF.

Mecanism complex de fraudă

„Verificările au relevat existenţa unui mecanism complex de fraudă fiscală, construit prin intermediul mai multor societăţi comerciale interpuse, fără capacitate operaţională reală sau cu un comportament fiscal inadecvat. Aceste entităţi au emis, în principal, facturi pentru prestări de servicii care nu reflectau operaţiuni economice reale”, precizează sursa citată.

Documentele astfel întocmite au fost utilizate pentru înregistrarea în evidenţa contabilă a unor cheltuieli fictive şi pentru deducerea nelegală a TVA, cu scopul diminuării obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, potrivit aceleiaşi surse.

S-au sustras verificărilor

O parte dintre reprezentanţii legali ai societăţilor implicate s-au sustras verificărilor. Aceștia nu au prezentat documentele şi informaţiile solicitate de inspectoriiîn cadrul acţiunilor de control, arată sursa citată.

„În plus faţă de prejudiciul produs bugetului de stat, mecanismul fraudulos a afectat şi persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat, acestea fiind private de protecţia conferită de sistemul public de asigurări sociale, inclusiv de drepturile privind asigurările sociale de sănătate şi pensie”, mai arată inspectorii.

ANAF spune că va intensifica acţiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe, inclusiv prin monitorizarea şi corelarea informaţiilor din mediul online şi că va continua identificarea persoanelor care utilizează societăţi fără activitate economică reală pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale.