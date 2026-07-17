„România, cine ești?”: Cum își aleg tinerii drumul într-o lume dominată de presiune și social media

Cum își construiesc tinerii din România viitorul într-o lume în care succesul pare măsurat în like-uri, comparațiile sunt permanente, iar deciziile importante trebuie luate din ce în ce mai devreme? Cine îi ajută să își descopere vocația, să își înțeleagă potențialul și să își găsească propriul drum?

Acestea sunt întrebările de la care pornește noua ediție a emisiunii „România, cine ești?”, difuzată sâmbătă, de la ora 13.00, la Prima TV.

Invitații Mădălinei Dobrovolschi sunt Elena Pâslaru-Hubați, designer de curriculum și specialistă în orientare vocațională, și Răzvan Iustin Moței, expert în social media. Împreună, cei doi analizează provocările cu care se confruntă generația tânără și soluțiile prin care adolescenții pot fi sprijiniți să ia decizii asumate despre viitorul lor.

În România, accesul la orientare vocațională rămâne limitat. În multe comunități, un singur consilier școlar deservește chiar și peste 2.000 de elevi. Asta înseamnă că numeroși adolescenți sunt nevoiți să își aleagă parcursul educațional și profesional fără sprijinul de care au nevoie. În același timp, social media influențează tot mai puternic modul în care tinerii își construiesc identitatea, își definesc succesul și își raportează valoarea personală.

Ediția aduce în prim-plan tema orientării vocaționale, a leadershipului și a nevoii de repere autentice într-o societate aflată într-o continuă schimbare. Discuția evidențiază atât dificultățile cu care se confruntă tinerii, cât și exemple de bune practici și programe care îi ajută să își descopere aptitudinile, să își dezvolte încrederea și să devină lideri ai propriilor vieți.

„România, cine ești?”, cu Mădălina Dobrovolschi, poate fi urmărită sâmbătă, de la ora 13.00, la Prima TV.