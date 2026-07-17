CSM readuce în magistratură 16 judecători pensionați. Printre ei, Ionela Tudor, magistrata devenită celebră după episodul „M-a sunat Lia”

Ea a devenit celebră după ce, în conferința de presă organizată de conducerea Curții de Apel București în decembrie 2025, după documentarul Recorder „Justiție capturată”, a răspuns unui apel telefonic și s-a retras pentru a vorbi, nu înainte de a o înștiința pe șefa CAB, Liana Arsenie, că „m-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”.
Tudor vrea să se întoarcă acum la Tribunalul Ilfov.
Cine se poate reîncadra
Potrivit legii, pot solicita reîncadrarea doar foștii magistrați care au fost eliberați din funcție prin pensionare în ultimii 3 ani. Ei cumulează salariu și 15% din pensie.
Ionela Tudor s-a pensionat în februarie 2026, al 51 de ani. Ea a încasat o pensie mai mare decât ultimul salariul net și asta pentru că a beneficiat de fosta lege care prevedea că pensia de serviciu reprezintă 80% din salariul brut şi sporurile avute în ultima lună de activitate.
Hotnews a arătat că Tudor a ieșit la pensie cu un venit de aprovimativ 30.000 de lei net pe lună, adică 6.000 de euro.
Metodologia prevăzută de CSM spune că foștii judecători pot fi reîncadrați numai la instanțe care nu pot funcționa normal din cauza numărului mare de posturi vacante. Potrivit statisticii CSM, la 1 iunie 2026, la Tribunalul Ilfov, care are sediul în București, sunt 3 posturi de judecător vacante de 29 ocupate.
Chirie uriașă, negociată de CAB
Aceasta este instanța despre care Cotidianul a scris că plătește 120.000 de euro chirie pe lună, fonduri din bugetul ministerului Justiției. Clădirea se află în București, lângă piața Chirigiu. Este administrată de o firmă fără profit, a unui investitor ceh. Acționarul este o altă societate înregistrată în Cipru, cunoscut paradis fiscal. Este vorba despre S Group Holding din Cehia, dezvoltatorul clădirii de birouri Green Gate, o clădire cu 11 etaje din sectorul 5.
Suprafața închiriată de Tribunalul Ilfov este de 5.000 metri pătrați, pentru care plătește aproape 120.000 de euro chirie, inclusiv utilități și servicii de curățenie.
Tribunalul este condus de Laura Irina Bratu, o judecătoare din Craiova, detașată din 2024 la Tribunalul Ilfov. În ianuarie 2025, președinta Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie cerea CSM delegarea Laurei Bratu de pe postul de execuție pe cel de vicepreședinte al instanței. Acum este șefa instituției.
Manager economic al Tribunalului Ilfov este Loredana-Nicoleta Zalana, nepoata Liei Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).
15 comentarii
Sa se faca precum castravetele la mine! La 50 de ani a iesit la pensie?
Unii mergem cu parul alb la lucru. Ea sta acasa si suge 6000 euro?
„Potrivit legii, pot solicita reîncadrarea doar foștii magistrați care au fost eliberați din funcție prin pensionare în ultimii 3 ani. Ei cumulează salariu și 15% din pensie.”
Ce lege! Ce tara cretina!
Feriti-va de onoratele golance.
Cea mai corupta și mizerabilă instituție din societatea românească! Nu respecta nici o lege numai propriul interes!
Astia chemati acum, e batrani rau! Toti au in jur de 50 de ani.
Și … dacă a sunat-o Lia , ce s-a întîmplat ? Acesta e motivul pentru care USR dorește să facă justiția în stradă cu Marian Ceaușescu , înlocuind ÎCCJ ?
Pe COSTINIU FLORIN, fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, fost președinte al Secției civile și de proprietate intelectuală din cadrul Î.C.C.J., condamnat la pedeapsa de 4 ani închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 9 ani, pentru complicitate la infracțiunea de trafic de influență , nu il reactiveaza ?
Constituția
,,(1) Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili, în condiţiile legii.”
Odagiu ”se afirmă” cu intenții prezidențiale sau vor ”să lucreze” ”movibilitatea judecătorilor ” , [ntențiile se sancționează, în unele spețe ?
Deci, observați că este un act normativ care oferă ”privilegii” de reîncadrare judecătorilor, care nu a fost ”atacat ”de ,,beneficiarii legii”, la CCR ?
după cedosarele de la SIIJ au fost dosite si tergiversate , statuutul magistratilor ciuntit si ignorat,acum mai uita sa dea o hotarare si-i cautam sa raspunda ??
Bravo.Deci,pensia nesimtita ca si ea,de 30.000 ron/luna NU se compara cu SPAGILE.Eu zic,pe 10 Aug. sa aniversam mai ceva ca in 2018,ca de ceva vreme buna avem de-a face cu un adevarat STAT CRIMINAL NEOSECURIST.
Raman la parerea unor romani care au fost pagubiti de justitia romana. Si cand se fura de la buget, sau de la stat tot paguba, dauna la romani se numaeste. Nu completari ci inlocuirea in totlitate a ipochimenelor cu judecatori si procurori din tari occidentale. Cum au facut bulgarii, si acum au trecut la euro au standard de viata mai ridicat decat al romanilor.
Inteleg sa ai venituri bune dar in momentul in care devin din ce in ce mai multi moguli imobiliari vorbim de orice altceva dar nu de justitie.
CSM sa-i tina in fereastra sa le manance pensia,ei sunt epuizati
Doamne ferește să ajungi pe mana justiției.
Nu comentez pentru că nu sunt in sistem. E normal să ai pensie și salariu mare când ești magistrat. Problema este că nu mai am niciun pic de încredere în justiție. Asta i problema mea. Este stat în stat. Nu rezultă de nicăieri că sunt oameni serioși. Păcat că printre ei sunt mulți care și fac datoria însă sunt și f mulți profitori și rău intenționați!
Problema este cât de mare poate fi pensia sau salariul.
La ce salarii și privilegii au ăștia putem să aducem absolvenți de la Harvard. Vin ăia cu ochii închiși.