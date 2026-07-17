CSM readuce în magistratură 16 judecători pensionați. Printre ei, Ionela Tudor, magistrata devenită celebră după episodul „M-a sunat Lia”

Ea a devenit celebră după ce, în conferința de presă organizată de conducerea Curții de Apel București în decembrie 2025, după documentarul Recorder „Justiție capturată”, a răspuns unui apel telefonic și s-a retras pentru a vorbi, nu înainte de a o înștiința pe șefa CAB, Liana Arsenie, că „m-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”.

Tudor vrea să se întoarcă acum la Tribunalul Ilfov.

Cine se poate reîncadra

Potrivit legii, pot solicita reîncadrarea doar foștii magistrați care au fost eliberați din funcție prin pensionare în ultimii 3 ani. Ei cumulează salariu și 15% din pensie.

Ionela Tudor s-a pensionat în februarie 2026, al 51 de ani. Ea a încasat o pensie mai mare decât ultimul salariul net și asta pentru că a beneficiat de fosta lege care prevedea că pensia de serviciu reprezintă 80% din salariul brut şi sporurile avute în ultima lună de activitate.

Hotnews a arătat că Tudor a ieșit la pensie cu un venit de aprovimativ 30.000 de lei net pe lună, adică 6.000 de euro.

Metodologia prevăzută de CSM spune că foștii judecători pot fi reîncadrați numai la instanțe care nu pot funcționa normal din cauza numărului mare de posturi vacante. Potrivit statisticii CSM, la 1 iunie 2026, la Tribunalul Ilfov, care are sediul în București, sunt 3 posturi de judecător vacante de 29 ocupate.

Chirie uriașă, negociată de CAB

Aceasta este instanța despre care Cotidianul a scris că plătește 120.000 de euro chirie pe lună, fonduri din bugetul ministerului Justiției. Clădirea se află în București, lângă piața Chirigiu. Este administrată de o firmă fără profit, a unui investitor ceh. Acționarul este o altă societate înregistrată în Cipru, cunoscut paradis fiscal. Este vorba despre S Group Holding din Cehia, dezvoltatorul clădirii de birouri Green Gate, o clădire cu 11 etaje din sectorul 5.

Suprafața închiriată de Tribunalul Ilfov este de 5.000 metri pătrați, pentru care plătește aproape 120.000 de euro chirie, inclusiv utilități și servicii de curățenie.

Tribunalul este condus de Laura Irina Bratu, o judecătoare din Craiova, detașată din 2024 la Tribunalul Ilfov. În ianuarie 2025, președinta Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie cerea CSM delegarea Laurei Bratu de pe postul de execuție pe cel de vicepreședinte al instanței. Acum este șefa instituției.

Manager economic al Tribunalului Ilfov este Loredana-Nicoleta Zalana, nepoata Liei Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).