”Extremişti” vor să pună ”explozivi” în Ambasada SUA la Caracas, a avertizat luni preşedintele Parlamentului venezuelean.

În contextul unor tensiuni puternice între cele două ţări după desfăşurarea unor nave americane de război în Caraibe, Venezuela anunţă că a avertizat Statele Unite cu privire la acest lucru.

”Noi am avertizat Guvernul Statelor Unite cu privire la o ameninţare gravă: printr-o operaţiune sub steag fals, sectoare extremiste ale dreptei locale (o expresie prin care autorităţile desemnează opoziţia) au intenţia să plaseze explozivi în Ambasada Statelor Unite în Venezuela”, dă asigurări într-un comunicat preşedintele Parlamentului venezuelean, Jorge Rodriguez, potrivit AFP.

Puterea venezueleană acuză cu regularitate opoziţia de comploturi – reale sau imaginare.

Caracul şi Washingtonul şi-au întrerupt relaţiile diplomatice în 2019.

Ambasada Statelor Unite la Caracas este goală, cu excepţia câtorva angajaţi locali.