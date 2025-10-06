”Extremişti” vor să pună ”explozivi” în Ambasada SUA la Caracas, a avertizat luni preşedintele Parlamentului venezuelean.
În contextul unor tensiuni puternice între cele două ţări după desfăşurarea unor nave americane de război în Caraibe, Venezuela anunţă că a avertizat Statele Unite cu privire la acest lucru.
”Noi am avertizat Guvernul Statelor Unite cu privire la o ameninţare gravă: printr-o operaţiune sub steag fals, sectoare extremiste ale dreptei locale (o expresie prin care autorităţile desemnează opoziţia) au intenţia să plaseze explozivi în Ambasada Statelor Unite în Venezuela”, dă asigurări într-un comunicat preşedintele Parlamentului venezuelean, Jorge Rodriguez, potrivit AFP.
Puterea venezueleană acuză cu regularitate opoziţia de comploturi – reale sau imaginare.
Caracul şi Washingtonul şi-au întrerupt relaţiile diplomatice în 2019.
Ambasada Statelor Unite la Caracas este goală, cu excepţia câtorva angajaţi locali.
