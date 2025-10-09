Falsificatorii de documente, în atenția Poliției. Nu mai puțin de 46 de percheziţii au loc în nouă judeţe şi în Bucureşti la membrii unei grupări acuzată că falsifica permise de conducere, cărţi de identitate, diplome şi adeverinţe de studii, cărţi de muncă şi adeverinţe care atestă vechimea în muncă.

Şapte persoane urmează să fie duse la audieri.

”Astăzi, 9 octombrie, poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna şi Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, efectuează 46 de percheziţii domiciliare în judeţele Covasna, Braşov, Bacău, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Harghita, Sibiu, Vrancea şi în municipiul Bucureşti, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi fals informatic”, informează IGPR.

Conform anchetatorilor, în judeţele Braşov şi Covasna, mai multe persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii de importante sume de bani din întocmirea în fals de cărţi de identitate, permise de conducere, diplome şi adeverinţe de studii, cărţi de muncă şi adeverinţe care atestă vechimea în muncă.

Liderul grupului infracţional organizat şi-ar fi asumat atribuţii esenţiale în derularea activităţii ilegale, ocupându-se direct sau prin intermediari de identificarea clienţilor interesaţi de obţinerea de documente falsificate.

Tot el ar fi stabilit preţul pentru fiecare solicitare şi ar fi transmis comenzile către ceilalţi membri ai grupării, care ar fi realizat efectiv falsurile, utilizând echipamente şi programe informatice specializate.