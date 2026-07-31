„Festivalurile pentru trăit”: Inițiativele din București, Cluj și Timișoara în care comunitatea bate comercialul

De la curțile deschise din Cotroceni și transformarea străzii Mătăsari, în București, până la plaja urbană din Cluj și mesele sustenabile din Timișoara, comunitățile locale reinventează conceptul de petrecere a timpului liber.

Spațiul public devine o imensă scenă a dialogului și întâlnirii, unii cu alții și cu orașul / cartierul, ori o parte din acestea. Succesul nu se mai măsoară în bilete vândute, ci în calitatea relațiilor umane.

În paralel cu marile producții din țară și de peste hotare, în orașele României s-a dezvoltat un alt tip de manifestări „de jos în sus”. Acestea nu își propun venituri comerciale, ci le oferă cetățenilor un spațiu gratuit și accesibil în care stabilesc noi legături, se reîntâlnesc unii cu alții sau redescoperă o stradă, o plajă ori un întreg cartier istoric.

Manifestările artistice care redefinesc străzi rău-famate în trecut, campionatele de table la umbra sălciilor și mesele comunitare care devin pretext pentru dezbateri pe teme de mediu sunt doar câteva dintre ingredientele care transformă societatea urbană într-un organism viu, capabil să învețe și să respire împreună.

De la stigmă socială, la soarele de pe chipul mulțimii

În București, Femei pe Mătăsari a ajuns deja la a IX-a ediție și reprezintă exemplul clasic de regenerare urbană prin cultură. Timp de trei zile, festivalul transformă o stradă rău-famată din trecut — își trage numele de la negustorii de mătase din urmă cu secole, dar a devenit cunoscută ulterior pentru moravuri ușoare — într-un spațiu vibrant, plin de artă, proiecte creative ale ONG-urilor și energie comunitară.

„M-am mutat pe strada Mătăsari în prima zi de festival. Atunci au venit și părinții mei de la Constanța să mă ajute cu mobila. Pentru ei și pentru mine a fost un șoc. Casa și strada erau pline de oameni. Așa că mi-am amânat mutarea și am dat o mână de ajutor la festival”, spune Corina, voluntar al asociației care organizează evenimentul, într-un testimonial de prezentare.

„Indiferent de vreme, la festival vin pentru soarele de pe chipul mulțimii. FMP îmi amintește ce mișto e Bucureștiul!”, spune Oana, participantă la eveniment.

Femei pe Mătăsari, sursă: Facebook

„Festivalul pentru trăit” de pe malul Someșului

Modelul reconectării urbane prinde o formă aparte la Cluj-Napoca, unde are loc festivalul Vamos a la Playa, de pe plaja Grigorescu, din cartierul cu același nume. Inaugurat în 2015, întrerupt apoi de pandemie și de lucrările de reamenajare a malului Someșului — festivalul s-a reluat în forță în 2024, după modernizarea zonei.

Arhitectul Dan Clinci, fondatorul asociației Urbannect, organizatoarea evenimentului, explică esența din spatele acestui concept gratuit și deschis tuturor:

„Este de fapt un proces cultural, nu sunt niște evenimente care să fie orientate spre profit, care să folosească muzica doar pentru a genera venituri și bilete. Aceasta este și explicația faptului că suntem o asociație și nu un SRL. Vamos a la Playa este un loc de întâlnire, generăm un loc de întâlnire.”

Măsurarea succesului nu se face prin vânzarea de bilete, ci prin indicatori fizici, inclusiv alternativi. Pe lângă extinderea numărului de bănci și mese, Clinci dă și un exemplu neconvențional: faptul că au trebuit să mărească numărul de toalete ecologice din festival.

Pentru Urbannect, marea reușită este atragerea tuturor categoriilor de vârstă, o „hârtie de turnesol” a răspunsului comunității.

„Tinerii au posibilități multe să se distreze. Dar o parte din structura de vârstă a orașului nu își găsește locul și rămâne însingurată în fața televizorului. Orice oră pe care nu o petreci la televizor, ci pe plajă, e o oră câștigată”, spune el.

„Cu cât o societate are mai multă experiență, oamenii încep să înțeleagă că aceste micro-întâlniri au o foarte mare valoare pentru că acționează asupra unui nucleu comunitar care altfel ar fi lăsat în afară. Când un organism nu-și folosește un organ, acel organ se atrofiază”, adaugă arhitectul.

Clujul a devenit un mini-incubator pentru acest tip de inventivitate urbană (găzduind și inițiative precum Someș Delivery, Strada Potaissa sau La Terenuri — din cartierul Mănăștur) și datorită sprijinului administrativ, ține să sublinieze Clinci.

De altfel, unele dintre ele au dus la investiții masive asumate de Primărie în reamenajarea malurilor Someșului (peste 25 de milioane de euro, din care circa 70% bani UE) sau în baza sportivă La Terenuri.

De asemenea, în 2026 municipalitatea a alocat circa 10 milioane de euro pentru ONG-uri culturale și sportive. Această finanțare a crescut o societate civilă inovativă care reușește să construiască punți sociale acolo unde nici zona de SRL-uri, nici administrația nu ar putea să o facă singure, subliniază organizatorul festivalului.

Sursă: Primăria Cluj-Napoca/Facebook

Sursă: Urbannect/Facebook

Curțile deschise și masa ca spațiu al dialogului

Aceeași filosofie, care vrea să (re)conecteze oamenii între ei, respectiv cu un spațiu anume, se regăsește și în alte mari centre urbane. În București, Bazar de Cotroceni (ajuns la a X-a ediție) mizează pe deschiderea curților private ale vecinilor — aproximativ 50 dintre ei au fost implicați la ediția din 2026 — unde oamenii devin protagoniști.

Bazar de Cotroceni, sursă In Cotroceni – FB

Incotroceni

Micile cumpărături din curți („yard sales”), dublate de concerte și tururi ghidate, de ateliere educative și dezbateri, sunt și un manifest pentru păstrarea patrimoniului verde și restaurarea patrimoniului arhitectural, cum este cazul Parcului Romanescu, spune Dan Drog, organizator. „Acest tip de festivaluri sunt o alternativă dorită la cele clasice, comerciale”, adaugă acesta.

La Timișoara, festivalul LA PAS / Slowing Down, dezvoltat de Asociația CRIES, folosește un pretext universal pentru a genera dezbateri: hrana. Mihaela Vețan, organizator, explică faptul că evenimentul aduce la aceeași masă cultura, educația, mediul și solidaritatea:

La Pas, Timişoara, sursă CRIES – Facebook

„Masa este probabil unul dintre cele mai vechi spații ale dialogului. Începe să conteze tot mai mult calitatea relațiilor pe care le generează un eveniment. O piață, o curte sau o grădină devin locuri în care oameni care nu s-ar fi întâlnit niciodată descoperă că au preocupări comune.”

Una dintre marile realizări, dar și un indicator de impact, este că relațiile create cu ocazia festivalului continuă și ulterior: „De-a lungul anilor au apărut colaborări între organizații, între producători și consumatori, între profesori și artiști, între instituții și inițiative civice”, explică ea.

O tendință națională: de la triburi urbane la tradiții locale

Nevoia de reconectare se manifestă în diverse forme și în alte locuri din țară. Dincolo de marile centre urbane, comunitățile se adună fie în jurul unor pasiuni tematice, fie pentru a conserva o identitate locală.

În Sibiu, Guitar Meeting ilustrează modelul de „trib urban” unde publicul devine spectacolul: mii de chitariști din toată țara se adună în Muzeul ASTRA și în piețele centrale pentru a cânta simultan un playlist rock-folk, conceptul fiind preluat, de altfel, și în alte orașe. În Moldova, festivalul Zilele Nordului din Darabani (Botoșani) reconectează localnicii și diaspora prin voluntariat și reconstrucție civică. Pe litoral, inițiativele independente din Zona Peninsulară a Constanței încearcă să readucă la viață străzile istorice prin artă urbană. La polul opus, în mediul rural, festivaluri etno-gastronomice precum Festivalul Internațional al Sarmalelor de la Praid adună comunitățile în jurul tradițiilor culinare și al folclorului regional.

Într-o eră a digitalizării accelerate și a marilor evenimente sclipitoare, astfel de manifestări sunt doar o parte din cele care arată că românii caută tot mai mult experiențe autentice, un ritm mai lent și spații comune în care pot redeveni, înainte de toate, vecini (fie și de conjunctură) și oameni.