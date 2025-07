Fifor. Ieșirea de la guvernare a PSD nu e exclusă

Mihai Fifor nu exclude ieșirea de la guvernare a PSD, pe care o consideră „o opțiune reală”.

Partidul va cere „un acord politic clar, cu termene precise, privind reformele fiscale, cu accent pe echitatea între contribuabili, scăderea poverii pe veniturile mici și măsuri care stimulează investiția, nu doar austeritatea”, spune Fifor.

„Respect sau mai bine lipsă! Alegerea nu ne aparține. Când PSD a acceptat intrarea la guvernare în această formulă, am făcut-o pentru stabilitatea României. Am pus pe masă încrederea, buna-credință și disponibilitatea de a trece peste trecut – inclusiv peste jigniri, conflicte și divergențe profunde. Ne-am asumat greul. Ne-am ținut de cuvânt. Am presupus, poate naiv, că și ceilalți parteneri vor acționa la fel – cu respect, onestitate și loialitate față de înțelegerile din Coaliție. Ne-am înșelat”, a scris Mihai Fifor, miercuri pe Facebook.

„Primul pachet de măsuri pentru reducerea deficitului a inclus o serie de prevederi care nu au fost nici discutate, nici acceptate de PSD”, a continuat fostul ministru al Economiei.