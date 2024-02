Fost pacient la Psihiatrie lăsat să-și măcelărească părinții

Un bărbat din Galaţi şi-a înjunghiat părinţii şi apoi cu un alt cuţit a atacat un poliţist care venise la faţa locului pentru a-l reţine, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi.

Poliţistul a fost rănit uşor, deoarece era echipat cu mijloace de protecţie, dar părinţii agresorului au fost transportaţi în stare gravă la spital.

„Astăzi, în jurul orelor 14,00, am primit un apel la 112, care informa despre faptul că un bărbat şi-a înjunghiat ambii părinţi, după care a fugit. Poliţiştii l-au identificat într-un termen record şi au mers să-l depisteze şi să-l imobilizeze, ocazie cu care individul în cauză l-a atacat pe unul dintre poliţişti cu cuţitul pe care îl avea asupra lui. Poliţistul, din fericire, nu a suferit răni grave, era echipat cu toate mijloacele de protecţie aflate în dotare. Poliţistul este încadrat din sursă externă din anul 2022 şi are vârsta de 39 de ani. Agresorul deocamdată este confuz în declaraţii, are 34 de ani şi a mai fost internat la Secţia de Psihiatrie. Ambele arme au fost găsite, atât cea cu care şi-a atacat părinţii, cât şi cea cu care l-a atacat pe colegul nostru”, a declarat şeful IPJ Galaţi, Cornel Mototolea.

Potrivit managerului Serviciului Judeţean de Ambulanţă Galaţi, dr. Mihai Polinschi, cei doi soţi au fost transportaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Galaţi, femeia fiind rănită mult mai grav şi prezentând leziuni care îi pun pericol viaţa.

„Am avut trei intervenţii în municipiul Galaţi, unde tatăl, un bărbat în vârstă de 57 de ani, a anunţat la serviciul 112 că au fost agresaţi el şi soţia de către fiul lor. La sosirea la faţa locului, echipajul cu medic a constatat că era vorba despre două persoane agresate, înjunghiate, tatăl şi mama. Bărbatul de 57 de ani prezenta leziuni înjunghiate cu cuţitul în regiunea gâtului, toracelui anterior şi mâinii stângi, leziuni de apărare. Mama, o femeie în jur de 50 de ani, era mult mai grav, avea plăgi în regiunea laterală stângă a gâtului, cu şoc hemoragic grav, decompensat, tensiune 6. A fost chemat încă un echipaj cu medic în sprijin, li s-au acordat primele îngrijiri, au fost perfuzaţi şi transportaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Galaţi. După primele estimări, mama a avut leziuni ameninţătoare de viaţă. Agentul de poliţie care a fost înjunghiat, de asemenea, de acelaşi agresor prezenta o plaga înjunghiată la nivelul claviculei stângi”, a mai precizat dr. Mihai Polinschi.