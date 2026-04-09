Fost procuror general: Politicienii preferă procurori obedienți. Concursurile sunt cu rezultatul în plic

Fostul procuror general, Augustin Lazăr, spune că sistemul politic este interesat să descurajeze concursurile adevărate pentru funcțiile din justiție.

„Suntem dezamăgiți și triști, în săptămâna Patimilor. Lipsește leadershipul în Ministerul Public și în instanțe. Politicienii se tem de leadership-ul instituției, pe care-l numesc republica procurorilor. Preferă procurori și judecători obedienți, ziși cooperanți și neconflictuali. De aceea politicienii nu doresc să facă un concurs credibil pentru funcția de Procuror General al PICCJ. Să participe cei 15 procurori generali de Curți de Apel, membrii CSM, magistrați de anvergură, cu expertiză managerială, dosare mari, cu grad didactic de profesor, cu doctorate veritabile!”

Augustin Lazăr dă exemplu concursurile din trecut, când era concurență mare. El spune că resurse umane de calitate există, dar nu au încredere să intre în cursă.

„Așa era concursul acum 10 ani. Ministerul Public are mari resurse, acum irosite prin marginalizare! Cine nu s-a înscris nu s-a simțit încurajat de modul organizării și a înțeles că rezultatul negociat era deja în plic.”

„A slăbit formarea profesională în combaterea corupției”

Fostul procuror general atrage atenția și asupra problemelor semnalate de Emilia Șercan cu privire la lucrarea de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu. „Însuși organizatorul are probleme de explicat, cu doctoratul, înainte de selecție.”

El crede că această tactică a politicienilor nu face decât să slăbească grav calitatea actului de justiție, iar pe acest fond corupția crește.

„Această strategie de sufocare a leadership-ului lipsește Ministerul Public de resursele umane specializate, resursele financiare și informaționale. De altfel, se observă că a slăbit formarea profesională în combaterea corupției și a infracțiunilor care afectează bugetul consolidat al statului. Grupările infracționale proliferează, iar magistrații sunt atacați sistematic, drept „speciali”.

Lipsesc structurile specializate (anticorupție magistrați), instrumentele legislative eficace reglementate în procesul de aderare la UE (a se vedea rezultatele deciziilor politice ale CCR privind prescripția, abuzul în serviciu și conflictul de interese dezincriminate, evaziunea fiscală etc.).

Totul pleacă de la voința de stat slăbită, dominată vizibil de voința de grup a politicienilor interesați.

În concluzie, voința politică slăbită generează slăbirea democrației și a instituțiilor judiciare, care au misiunea să apere ordinea de drept a României într-un context internațional periculos!”, a încheiat Augustin Lazăr declarația pentru Cotidianul.