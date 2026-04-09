Fost procuror general: Politicienii preferă procurori obedienți. Concursurile sunt cu rezultatul în plic

Fostul procuror general, Augustin Lazăr, spune că sistemul politic este interesat să descurajeze concursurile adevărate pentru funcțiile din justiție.
„Suntem dezamăgiți și triști, în săptămâna Patimilor. Lipsește leadershipul în Ministerul Public și în instanțe. Politicienii se tem de leadership-ul instituției, pe care-l numesc republica procurorilor. Preferă procurori și judecători obedienți, ziși cooperanți și neconflictuali. De aceea politicienii nu doresc să facă un concurs credibil pentru funcția de Procuror General al PICCJ. Să participe cei 15 procurori generali de Curți de Apel, membrii CSM, magistrați de anvergură, cu expertiză managerială, dosare mari, cu grad didactic de profesor, cu doctorate veritabile!”
Augustin Lazăr dă exemplu concursurile din trecut, când era concurență mare. El spune că resurse umane de calitate există, dar nu au încredere să intre în cursă.
„Așa era concursul acum 10 ani. Ministerul Public are mari resurse, acum irosite prin marginalizare! Cine nu s-a înscris nu s-a simțit încurajat de modul organizării și a înțeles că rezultatul negociat era deja în plic.”
„A slăbit formarea profesională în combaterea corupției”
Fostul procuror general atrage atenția și asupra problemelor semnalate de Emilia Șercan cu privire la lucrarea de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu. „Însuși organizatorul are probleme de explicat, cu doctoratul, înainte de selecție.”
El crede că această tactică a politicienilor nu face decât să slăbească grav calitatea actului de justiție, iar pe acest fond corupția crește.
„Această strategie de sufocare a leadership-ului lipsește Ministerul Public de resursele umane specializate, resursele financiare și informaționale. De altfel, se observă că a slăbit formarea profesională în combaterea corupției și a infracțiunilor care afectează bugetul consolidat al statului. Grupările infracționale proliferează, iar magistrații sunt atacați sistematic, drept „speciali”.
Lipsesc structurile specializate (anticorupție magistrați), instrumentele legislative eficace reglementate în procesul de aderare la UE (a se vedea rezultatele deciziilor politice ale CCR privind prescripția, abuzul în serviciu și conflictul de interese dezincriminate, evaziunea fiscală etc.).
Totul pleacă de la voința de stat slăbită, dominată vizibil de voința de grup a politicienilor interesați.
În concluzie, voința politică slăbită generează slăbirea democrației și a instituțiilor judiciare, care au misiunea să apere ordinea de drept a României într-un context internațional periculos!”, a încheiat Augustin Lazăr declarația pentru Cotidianul.
21 comentarii
Da,un neobedient!
Gașcă de prădători fără conștiință!prea mulți,prea l!acomi!nu e prima dată!
Mulți ați lipsit de la orele de gramatică…N-are importanță dar măcar nu vorbiți despre impostură…
Tu știi ce scrii aici ? Ințelegi măcar contextul? Ați rămas toți ancorați in mizeria de făcătură regizată de Mihai Gâdea ( nume predestinat ! ) care aducea nonagenari la Antena 3 și le sugera că Augustin Lazăr a fost călăul lor..Oamenii erau jumătate senili iar ” regizorul” ne arăta ce pot face tv+ minciuna sfruntată…Ai tu erudiția lui Augustin Lazăr sau te-ai trezit pe budă ca să-ți dai cu părerea aici? Măcar tăceai…
Prin ce se remarca aceasta sluga urmas a lui Kovesi si lingau Basist? ca sa-si dea cu parerea?Stai in banca ta la uitare ca te faci de cacao,…
procuror, intradevar a scazut si calitatea educatiei dar se remarca un lucru si mai ingrijorator, in societatea noastra daca nu au putut ei sa se ridice la nivelul elitelor, acum incearca si se pare ca si reusesc, sa-ii coboare pe toti la nivelul lor!
Adevarul este cel lamurit din 2019: Fals clarificat, dar repetat dupa 6 ani: Dosarul lui Iohannis a fost solutionat de procurorul sef Lazar Cristian Aurel de la PICCJ cand Aug. Lazar lucra la Alba Iulia. Solutia a fost verificata repetat de Inspectia judiciara, constatandu-se ca era legala. Era alt Lazar.
Adevarul este cel lamurit din 2019:
Fals clarificat, dar repetat dupa 6 ani: Dosarul lui Iohannis a fost solutionat de procurorul sef Lazar Cristian Aurel de la PICCJ cand Aug. Lazar lucra la Alba Iulia. Solutia a fost verificata repetat de Inspectia judiciara, constatandu-se ca era legala. Este alt Lazar
Șție el ce știe ! Despre obediență . Oare , cine la spălat pe Iohanis … ? Mare obrăznicie trebuie să posezi pentru a face asemenea afirmații ! Sictir !
daca nu dadeai 27 NUP PRIMARULUI DE SIBIU, ajungeai procuror general din marele salvator al viitorului presedinte????
Uite cine vorbește de obediență, câtă ipocrizie !
Așa e în toate domeniile ,corupție ! Examene aranjate !
„Nu se poate!! Nicusor al vostru, pe care l-ati asezat fortat pe scaun importiva vointei poporului, a promis ca desfiinteaza „picul”.
Un pic de rigoare: vorbim despre un PROCUROR GENERAL? Chiar am pierdut notiunea valorilor instituțiilor statului sau suntem captivii politicii distructive a statului roman?
El stie ce spune, altfel nu ajungea procuror general… acum pensionar, cu pensia actualizata. Ce credeati, ca au sa ‘taie’ pensiile aflate in plata ale magistratilor si ca nu vor fi actualizate cu salariile celor in activitate? Vor taia pensiile viitorilor magistrati, cei care inca sunt pe bancile scolilor… 😉
Omu ştie că doar şi el a procedat la fel.
Omu şti că doar şi el a procedat la fel.
Nu e pensie pe conyributivitate. E o indemnizatie speciala suplimentara aclordata de coruptii politici pentru loialitate si hotarari blande in acte criminale.
Pardon! Taica Lazăr atacă impostura și are dreptate, ca de obicei. Un procuror idiot nu poate fi decât obedient, singurul său domeniu de competență prin care nu-l va putea niciodată trece după gratii pe Izmenilă Grindeanu și compania pesedistă și penelistă.
Asta cred ca stie toate astea din proprie experienta!
După ce i s-a redus pensia cu 10%, taica Lazăr a ieșit la atac!