Fosta șefă a Diplomației intră în echipa lui Bolojan

Decizia a fost deja publicată în Monitorul Oficial.

Odobescu are o experiență vastă în diplomaţie, având funcţii importante de-a lungul carierei sale.

Înainte de această numire, ea a fost consilier prezidenţial în echipa lui Ilie Bolojan, dar și ministru de Externe în Guvernul Marcel Ciolacu, începând din iunie 2023. De asemenea, a fost ambasador al României la Uniunea Europeană, fiind un nume cunoscut în cercurile diplomatice europene.

”Având în vedere Adresa Cancelariei Prim-Ministrului nr. 3.100 din 31 octombrie 2025, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/33.909/S.R.O. din 31 octombrie 2025, în temeiul art. 19, art. 22 alin. (5), art. 29 şi al art. 31 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie. Articol unic. — Începând cu data de 3 noiembrie 2025, doamna Luminiţa Teodora Odobescu se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului”, se arată în deretul publicat în Monitorul Oficial.