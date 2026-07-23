Fostul cancelar Angela Merkel vine în România pentru lansarea oficială a volumului său de memorii

Fostul cancelar german Angela Merkel vine la București marți, 1 septembrie, pentru lansarea cărții sale de memorii, „LIBERTATE. Amintiri 1954–2021”.

Stefan Lupu - Reporter special
Fostul cancelar Angela Merkel vine în România pentru lansarea oficială a volumului său de memorii

Fostul cancelar german Angela Merkel vine la București marți, 1 septembrie, pentru lansarea cărții sale de memorii, „LIBERTATE. Amintiri 1954–2021”.

Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei și una dintre cele mai influente personalități politice ale secolului XXI, vine în România pentru a-și prezenta autobiografia intitulată „LIBERTATE. Amintiri 1954–2021”. Evenimentul, organizat la invitația Editurii Litera, reprezintă un moment cultural și diplomatic de excepție, Bucureștiul numărându-se printre puținele capitale mondiale alese de fosta lideră pentru un turneu de promovare, alături de Berlin, Washington, Budapesta și Atena.

Detaliile evenimentului de la Ateneul Român

Lansarea oficială a cărții va avea loc marți, 1 septembrie, începând cu ora 19:00, pe scena Ateneului Român. Publicul va avea ocazia să asiste la un dialog public inedit între Angela Merkel și Emil Hurezeanu, o voce marcantă a diplomației și jurnalismului românesc, fost ambasador la Berlin și Viena. Discuția va beneficia de traducere simultană română-germană și va fi moderată de Ioana Bâldea Constantinescu, directorul de comunicare al Editurii Litera.

Biletele pot fi achiziționate prin platforma Eventbook, iar fiecare bilet asigură nu doar accesul la eveniment, ci și un exemplar al cărții. Pentru pasionați, există și categorii de bilete care includ volumul cu autograful autoarei, conform informațiilor oferite de eventbook.ro.

O privire intimă asupra puterii și istoriei recente

Scrisă în colaborare cu Beate Baumann, consilierul său politic de încredere, cartea „LIBERTATE. Amintiri 1954–2021” oferă o incursiune sinceră în viața fostului cancelar. Volumul este structurat în jurul celor două etape majore ale vieții sale: cei 35 de ani trăiți în Republica Democrată Germană (RDG) sub un regim totalitar și cei 35 de ani din Germania reunificată. Cititorii vor descoperi detalii despre tinerețea și studiile sale în fizică, dramatismul căderii Zidului Berlinului din 1989, primii pași în politică și culisele deciziilor luate la masa celor mai influenți lideri ai lumii.

Portretul unui lider istoric: De ce este Angela Merkel esențială pentru Europa

Timp de 16 ani (2005–2021), Angela Merkel a purtat responsabilitatea guvernării Germaniei, devenind prima femeie din istorie care a ocupat funcția de cancelar. Importanța sa depășește însă granițele naționale, ea fiind considerată ani la rând liderul de facto al Europei și „cancelarul crizelor”.

Stilul său de conducere – marcat de pragmatism, calm analitic (dezvoltat și datorită formării sale ca om de știință) și o capacitate extraordinară de negociere – a fost vital pentru menținerea unității Uniunii Europene în fața unor șocuri majore, precum criza financiară, criza datoriilor suverane din Grecia, valul de migrație și pandemia globală. Președintă a Uniunii Creștin-Democrate din Germania din 2000 până în 2018, Merkel a modelat profund dinamica scenei politice internaționale, transformând Germania într-un pol de stabilitate într-o lume marcată de incertitudine. Memoriile sale reprezintă, așadar, nu doar o autobiografie, ci o veritabilă lecție de istorie contemporană și o pledoarie fermă pentru libertate.

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4 comentarii

  2. Sa iesim si noi cu moastele sfintei cuvioase Safta ,in semn de adeziune la canonizarea cuvioasei Angela

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  3. Sunt curios sa-i citesc cartea.Oare o fi scriind acolo cum a reusit ea impreuna cu pudelul Iohanus sa ” scuteasca „Germania sa mai plateasca Romaniei 3,7 melearde de Euro datoria istorica inca depe vremea lui Hitler ? De capul lor,acesti doi delapidatori au provocat Romaniei o paguba de 3,7 melearde de Euro.Autoritatile noastre au uitat,nimeni nu face nimic,de parca ar fi vorba de te miri ce.Cel mai vinovat este sluga prea plecata Iohanus,cel permanent cu nadragii in vine impotriva Romaniei.Cu ce drept a decis el de capul lui,de parca era vorba de niste bani dela tac-su de acasa ? Si partea lui de parandarat cam cat valoreaza ? Si DNA-ul,daca guvernantii nu intervin,ce parare are ? Cineva trebuie sa rascoleasca jaful.

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  4. In curand va publica si romanele: ,,Cum il adoram eu pe Putin” si ,,Eu am musulmanizat Europa”.

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