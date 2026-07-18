Au trecut exact 50 de ani de la ziua în care o adolescentă de numai 14 ani din România a făcut imposibilul posibil. Pe 18 iulie 1976, în sala Forum de Montreal, Nadia Comăneci obținea primul 10 perfect din istoria gimnasticii și scria una dintre cele mai frumoase pagini din istoria sportului mondial.

Astăzi, în fața clădirii aflată la numărul 2313, pe rue Sainte-Catherine Ouest, colț cu Avenue Atwater, este greu să-ți imaginezi emoția care a cuprins întreaga planetă în acea după-amiază de vară. În urmă cu o jumătate de secol, zeci de mii de spectatori au amuțit privind exercițiul impecabil al Nadiei la paralele. Tabela electronică, neprogramată să afișeze nota maximă, a indicat celebrul 1.00, iar lumea a avut nevoie de câteva clipe pentru a înțelege că asistase la nașterea perfecțiunii.

Din acel moment, Nadia Comăneci nu a mai fost o gimnastă. A devenit un simbol al excelenței, iar Forum de Montreal a rămas pentru totdeauna locul în care s-a născut o legendă.

Aici, Nadia a câștigat 5 medalii olimpice și a primit 7 note de 10. Principala adversară în lupta pentru titlurile olimpice a fost Nellie Kim.

La Montreal, Nadia a intrat în concurs într-o lume dominată de marea favorită, Olga Korbut. Publicul venise să o revadă pe campioana sovietică, însă a plecat vorbind despre adolescenta din România. Din acel moment, Nadia Comăneci a devenit noul simbol al gimnasticii mondiale. Principala adversară a Nadiei în lupta pentru titlurile olimpice a fost Nellie Kim.

Astăzi, Forum de Montreal are o cu totul altă utilitate. Arena în care au răsunat aplauzele pentru Nadia a fost transformată într-un imens complex de divertisment. În interior funcționează un cinematograf multiplex, iar la parter se află o sală de fitness, un magazin de reduceri celebru în Canada, Dollarama, cafenele și spații comerciale.

Au păstrat și câteva simboluri care să amintească că în Le Forum de Montreal a evoluat până în 1996 și echipa locală de hochei Montreal Canadiens.

Timpul a schimbat destinația imobilului, dar nu și valoarea lui simbolică. Pentru români, rămâne locul unde perfecțiunea a devenit realitate.

Peste drum s-a construit un cartier de zgârie nori, iar în dreapta un centru comercial modern.

La 50 de ani distanță, am revenit aici cu aparatul foto. Privind această clădire, este imposibil să nu te gândești la fetița cu codițe și bandă roșie care, pe 18 iulie 1976, a demonstrat că limitele pot fi depășite.

În istoria sportului există stadioane și arene celebre. Pentru gimnastică a rămas: Forum de Montreal, unde Nadia Comăneci a uimit planeta.

Corespondență de la Montreal susținută de brandul românesc de sucuri bio Melissimo.

Fotografii de Florin Băltățoiu