Frica lui George Simion

Liderul AUR, George Simion, a vorbit miercuri seară despre situatia actuală din România, spunând că îi e „frică” să nu fie folosiţi oamenii simpli de către Klaus Iohannis ca să declare stare de urgenţă. Totodată, el a vorbit de o suspendare a lui Iohannis.

„Nu stiu unde mai este separatia puterilor in stat, daca tot aparatul justitiei este in genunchi si nu poate reactiona la un abuz evident, la incalcarea propriilor reguli, la incalcarea propriilor reguli de functionare a Curtii Constitutionale. (…)

E inadmisibil asa ceva. Impreuna cu echipa noastra de avocati, care colaboreaza inclusiv cu echipa de avocati a domnului Georgescu am spus sa luam prin eliminare si sa incercam toate metodele democratice. Am inteles implicarea lui Anthony Blinken, am inteles ca a venit domnul Alexander Soros Jr in Romania, am vazut mesajele date, am vazut ca doamna Lasconi cauta sustinere inclusiv din partea guvernului italian dupa ce i-a solicitat implicarea domnului Trump.

Dar asa ceva nu este posibil, avem un presedinte care iese din mandat pe 22 decembrie, un presedinte care trebuie sa faca un pas inapoi sa isi dea demisia, dupa cum ar trebui sa isi dea demisia membri CCR. Avem din pacate o lovitura de stat care arata cat de tare se tem de vocile libere. Arata cat de tare folosesc institutiile statului impotriva celor care nu sunt de acord cu aceasta lovitura de stat. Impotriva poporului, impotriva televiziunilor care nu se supun lor, prin itermediul CNA, impotriva partidelor care sunt excluse de la posibilitatea de a guverna, sub pretextul europenismului si a valorilor europene.”, a spus George Simion la TV.

În cadrul emisiunii, liderului AUR i-a fost amintită o declaraţie din septrembrie, în care spunea că preşedintele Klaus Iohannis are un plan pentru a rămâne în funcţie.

„Este o atitudine a lui Klaus Iohannis, un presedinte pentru care acum, in noul parlament, vom avea voturi pentru initia o suspendare a lui. Avem voturi ca sa initiem, si apoi vom supune la vot. Mi-am facut o lista de 20 de actiuni pe care putem sa le facem.

De ce imi era frica pe 10 septembrie, si de ce imi e frica si acum pentru ca multi oameni imi scriu sa iesim in strada, si se gandesc la 21 si 22 decembrie, mie imi e frica ca oamenii simpli sa nu fie folositi de catre Klaus Iohannis sa nu declare stare de urgenta. Lumea nu o sa se linisteasca, dar nici nu trebuie sa lasam romanii sa devina victime la provocari fel de fel, pentru ca asta e planul”, a declarat Simion.