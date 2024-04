„Fum în cockpit”! Un avion care trebuia să ajungă la Bucureşti n-a mai ajuns

Un avion al Air France de la Paris care ar fi trebuit să aterizeze luni noapte la Bucuresti a trebuit să aterizeze la Budapesta după ce a fost semnalat fum în cabina pilotilor, Incidentul a fost relatat de Lucian Mindrută luni seara.

„Pentru cei care asteapta in seara asta cursa Air France de la Paris: mai aveti de stat.

Cursa AF1088, Paris – Otopeni a declarat urgenta – cod 7700 pe transponder in urma cu 30 de minute. Avionul era in zona Budapesta in acel moment, la altiudinea de croaziera. A coborat si a aterizat pe Budapesta, dupa vreo 20-30 de minute de la declararea urgentei.

In nicio clipa – pana la aterizare – pasagerii n-au fost informati ca ar fi vreo problema sau ca avionul nu ajunge la Bucuresti. Asa o fi procedura la AF, sa nu fie panica? Ma rog. Cert e ca avionul e pe pista la Budapesta si e verificat acum. Pilotii le-au spus pana la urma pasagerilor unde sunt si ca au avut o problema tehnica nespecificata. Late edit: fum in cockpit. Acum sunt pompieri inauntru si verifica… Late, late edit: avionul ramane pe Budapesta, pasagerii sunt debarcati. Inca un edit: deocamdata inca nu, toata lumea e in avion si sta de vorba cu pilotii. Pe relaxare. Dar pana la urma i-au dat pe toti jos fara vreo solutie de hotel”, a scris Mindruta pe pagina sa de Facebook. Avionul a rămas la Budapesta, a anuntat ulterior site-ul de specialitate Boarding Pass.