Cătălin Cîrstoiu şi noua controversă. Fostul premier: “Sigur am trimis raportul la ANI“

Fostul premier al României Ludovic Orban a vorbit luni la B1 TV despre noua dezvăluire care îl vizează pe candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, privind un posibil caz de conflict de interese şi stare de incompatibilitate.

Conform , Corpul de Control al Guvernului a întocmit, în 2020, un raport care arăta că medicul Cătălin Cîrstoiu ar fi fost în situaţii de incompatibilitate şi conflicte de interese.

Despre acest raport, Ludovic Orban, premierul în timpul căruia a fost întocmit documentul, a precizat că a dispus trimiterea lui către instituțiile care ar fi putut pe baza competențelor pe care le au să cerceteze în continuare situația managerului Spitalului Universitar, Cătălin Cîrstoiu, precum Agenția Națională de Integritate (ANI).

“Eu nu pot să vă spun decât ce îmi aduc aminte. Au fost mai multe sesizări legate de funcționarea Spitalului Universitar de Urgență, atât din perioada anterioară domnului Cîrstoiu, cât și din perioada de după numirea domnului Cîrstoiu.

Fiind sesizări depuse inclusiv de angajați din spital, am dispus efectuarea unui control pentru clarificarea acestei sesizări. A existat un raport al Corpului de Control. Acest raport practic în momentul în care a fost finalizat am dispus trimiterea raportului către entitățile, instituțiile care ar fi putut pe baza competențelor pe care le au să fi adâncit cercetarea și eventual să ia decizii ca să stabilească sancțiuni.

Din ce țin eu minte acum, e posibil să nu fie chiar toate instituțiile, sigur am trimis raportul la ANI, sigur a fost trimis la Curtea de Conturi, sigur a fost trimis la Ministerul Sănătății și dacă țin eu minte și la Ministerul Finanțelor, fiind chestiuni legate de finanțare. Corpul de Control al Guvernului nu are competența de a face o cercetare chiar în amănunt. Dar de fiecare dată când descoperă anumite lucruri care țin de competența altor instituții, evident că raportul Corpului de Control al Guvernului trimite către aceste instituții. Ce s- a întâmplat cu raportul și ce cercetări au întreprins aceste instituții, ANI, Curtea de Conturi, Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății sincer nu pot să vă spun. Raportul s-a finalizat prin octombrie-noiembrie 2020, am avut alegeri, după aia pe 7 decembrie mi-am înaintat demisia din funcția de premier”, a spus Ludovic Orban.

Acesta a mai precizat că au fost verificate de către Corpul de Control chestiuni legate de posibila incompatibilitate sau conflcit de interese:

“În ceea ce îl privea pe domnul Cîrstoiu erau chestiuni legate de posibila incompatibilitate sau conflcit de interese. De aia a fost trimis către ANI. Corpul de Control al Guvernului nu are calitatea de a decide dacă este vorba de incompatibilitate. Instituția care poate lua o astfel de decizie este ANI. Raportul a fost trimis la ANI”.

În ceea ce privește o posibilă invalidare parțială a raportului, chiar de către Corpul de Control, Ludovic Orban a precizat că nu își amintește acest lucru, dar că actualul Guvern condus de Marcel Ciolacu trebuie să clarifice situația:

“Eu nu țin minte așa ceva, sincer! Nu îmi aduc aminte de așa ceva. Ar trebui întrebat Guvernul, pentru că are obligația în baza Legii 544 să răspundă la orice informație, mai ale că e vorba de o informație care vizează o situație care are o relevanță pentru că e vorba de un candidat la Primăria Capitalei. Eu nu știu dacă domnul Cîrstoiu era sau nu era în incompatibilitate. În acel raport s-au ridicat semne de întrebare și asta știu sigur, că raportul a fost trimis la ANI”.