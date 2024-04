Gigantul chinez Huawei a dat în judecată statul român

Compania Huawei a dat în judecată statul român, contestând decizia prin care i s-a respins cererea de autorizare pentru a utiliza echipamente 5G în infrastructura țării. Acțiunea îi vizează pe prim-ministrul, Ministerul Cercetării și Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), prin Administrația Prezidențială.

Motivul interzicerii: Statele Unite au exercitat presiuni asupra aliaților săi, inclusiv România, pentru a exclude Huawei din rețelele 5G, din motive de securitate cibernetică. Se suspectează că Beijingul ar putea utiliza produsele Huawei pentru a spiona comunicațiile și traficul de date.

Context european: În luna iunie 2023, Comisia Europeană a identificat furnizorii chinezi de echipamente de telecomunicații, printre care Huawei, ca un potențial risc la adresa securității UE. Comisarul european Thierry Breton a îndemnat statele membre și operatorii de telecomunicații europeni să excludă echipamentele chineze din rețelele 5G.

Legislația românească: Legea nr. 163/2021 din România permite utilizarea în rețelele 5G doar a tehnologiilor, echipamentelor și programelor software de la producători autorizați de autorități, cu avizul CSAT.

Respingere precedentă: Solicitarea Huawei de autorizare 5G a fost respinsă la sfârșitul lunii februarie 2024, prin decizia premierului, publicată în Monitorul Oficial. Respingerea se bazează pe Legea nr. 163/2021 și pe evaluările instituțiilor abilitate, care au identificat riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa securității naționale și apărării țării.

Cine contestă: Acțiunea în judecată a fost formulată de către entitățile Huawei Technologies SRL, Huawei International Co. Limited, Huawei Technologies Kft și Huawei Technologies Co. Ltd.