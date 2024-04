Ciolacu o spune de-a dreptul: Nu mi-a plăcut Iohannis

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că decizia cu privire la viitorul prezidențiabil PSD va fi luată după alegerile din 9 iunie.

„Eu cred că este corect să vedem votul românilor de pe 9 iunie și pe urmă politicienii pot lua decizii foarte rapid. Eu nu sunt convins, eu cu mine, că sunt cel mai bun candidat pentru funcția de președinte. Poate sunt focalizat pe această funcție de prim-ministru și mă interesează să duc la bun sfârșit acest mandat, să pot la final să mă uit în oglindă și să spun că nu am făcut de râs Guvernul României, nu am făcut de râs PSD-ul”, a declarat Ciolacu.

Liderul PSD a afirmat că își dorește ca viitorul preşedinte să nu fie partizan şi să fie diferit față de Klaus Iohannis.

Bucureşti, 8 apr /Agerpres/ – Premierul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a declarat, luni, că nu este convins că el este cel mai bun candidat pentru prezidenţiale sau că va fi candidatul pentru funcţia de preşedinte, pentru că e posibil să fie focalizat mult prea mult pe actul de guvernare în acest moment.

Ciolacu a fost întrebat la Antena 3 CNN dacă are de gând să anunţe că va fi candidatul pentru alegerile prezidenţiale.

„Eu cred că e corect să vedem votul românilor pe data de 9 iunie, pe urmă politicienii pot să ia deciziile foarte rapid şi să se încadreze în toate termenele. Eu nu sunt convins eu cu mine că sunt cel mai bun candidat, sau că voi fi candidatul pentru funcţia de preşedinte. Nu e nici prima oară, nici ultima oară când o spun. (…) Cel mai mult mă interesează să duc acest mandat şi după terminarea acestui mandat să mă uit în oglindă şi ca şi acum şi să spun foarte clar că n-am făcut rău nici românilor, nici României, nici Partidului Social Democrat, fiindcă nu ne luăm după nişte voci singulare, ne uităm la deciziile cum au fost luate în interiorul partidul, şi în PSD şi în PNL deciziile au fost luate cu largă majoritate”, a spus Ciolacu.

El a adăugat că nu i-a plăcut preşedintele Klaus Iohannis pentru că „a învrăjbit şi a căutat să potenţeze” un partid care n-a câştigat alegerile.

„Cred că şi PSD-ului şi PNL-ului prinde foarte bine această umanizare prin care trece în acest moment. Un popor nu poate trăi într-o ură nesfârşită, un popor nu poate vota în continuu numai contra, contra lui ăla, că e nu ştiu în ce fel, că aia e ciuma roşie. Nu mi-a plăcut preşedintele Klaus Iohannis, mult prea mult a învrăjbit şi a căutat să potenţeze un partid care n-a câştigat alegerile. S-a dovedit că tot ceea ce a făcut nu a făcut cum trebuie. Îmi doresc un preşedinte cu adevărat. Va fi la propunerea unui partid, va fi la propunerea mai multor partide, vreau un preşedinte al României detaşat, vreau un preşedinte şi al celor care l-au votat şi al celor care nu l-au votat. Trebuie să intrăm în altă eră”, a afirmat liderul PSD.

Întrebat dacă există un astfel de om care să devină preşedintele pe care şi-l doreşte, Ciolacu a răspuns afirmativ. „Sunt ferm convins. Şi eu şi domnul Nicolae Ciucă ne putem asuma acest lucru”, a mai spus preşedintele PSD.