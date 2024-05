Patriot pentru Ucraina. Ciolacu a discutat cu Iohannis şi a mai înghiţit din reţineri

Decizia e la CSAT, adică la Klaus Iohannis. Premierul Marcel Ciolacu a declarat marţi că a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis pe tema relocării unui sistem de rachete Patriot în Ucraina, precizând că o decizie pe acest subiect se va lua în urma unei şedinţe a CSAT.

„Am avut o discuţie cu preşedintele României. Urmează să luăm o decizie în CSAT. Sunt ferm convins că, după şedinţa CSAT, o să aflaţi decizia”, a afirmat Marcel Ciolacu, la Braşov, întrebat dacă a avut vreo discuţie cu Iohannis cu privire la sistemul Patriot.

Ciolacu a precizat că discuţiile cu presedintele Klaus Iohannis au avut loc „în aceste zile”.

Întrebat care este poziţia lui pe acest subiect, Ciolacu a subliniat că tema privind sistemul Patriot reprezintă o decizie care se va lua în CSAT. „Vă repet, este o decizie care se ia în CSAT. Aici nu avem păreri, când vorbim de apărarea naţională”, a punctat Ciolacu.

El a sustinut că în afirmaţiile sale anterioare pe subiect nu a spus că ministrul Apărării ar avea „mari reţineri”. „Vă spun încă o dată: această decizie se ia în CSAT. Şi nu am zis mari, am spus că avea reţineri”, a declarat Ciolacu.

Anterior, Marcel Ciolacu a declarat ca ministrul Apararii, Angel Tilvar, are retineri mari ca Romania sa dea un sistem de aparare Patriot Ucrainei.

„Suntem trei state cu sistemul Patriot – este Polonia, Romania si Germania. Stim pozitia Germaniei. Domnul Tusk este prim-ministru al Poloniei. La noi, conform Constitutiei, comandantul suprem al armatei este domnul presedinte Klaus Iohannis. Eu nu am avut o discutie inca dupa vizita presedintelui in Statele Unite. Am avut discutii cu ministrul Apararii. Domnul ministru al Apararii are retineri mari sa dam acest sistem, unul dintre sisteme sa-l dam in Ucraina”, a afirmat Marcel Ciolacu, duminica, la Antena 3, citat de Agerpres.