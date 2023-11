Marea își revarsă țărmurile: „furtuna secolului” a lovit Crimeea, spălând totul în cale, scrie www.rbc.ua Furtuna din Crimeea a început să dezvolte pe 26 noiembrie. Din cauza forței sale uriașe, este considerată cea mai mare furtună din ultimii 100 de ani.

Șapte raioane din peninsula au avut cel mai mult de suferit: Belogorsky, Bakhchisarai, Oktyabrsky, Saki, Simferopol, Leninsky și Chernomorsky. Aproape 500 de mii de locuitori ai peninsulei au rămas fără electricitate. Marea și-a revărsat malurile, iar pietrele au căzut literalmente din cer, distrugând sau stricând transportul terestru.

În unele așezări din regiunea Mării Negre, oamenii au rămas fără apă.

Oamenilor li s-a cerut să părăsească peninsula și ziua de 27 noiembrie a fost declarată zi liberă din cauza furtunii.

„Marea își revarsă malurile, inundand zonele și casele din imediata apropiere. Am început evacuarea oamenilor”, au spus oficialitățile locale.

„Drumul dintre Saki și Evpatoria nu mai există autostradă, există doar mare”, scriu paginile publice locale.

De asemenea, mai multe tranșee au fost spălate de apă.

In zona inundată a fost trimisă un grup de aeromobile din cadrul Ministerului rus al Situațiilor de Urgență, notează si rtvi.com.

Potrivit acesteia, este vorba desore case aflate la intrarea în oraș acolo unde salvatorii scot oamenii cu autobuzul. Multe zone din Evpatoria sunt însă fără putere, a asigurat Demidova. sursa de alimentare va fi restabilită în curând.

Drumul Evpatoria-Saki, din cauza mării care se revarsă de malurile sale, funcționează într-un mod invers cu o singură bandă, a declarat Oleg Kryuchkov, consilier al șefului republicii.

În plus, există întreruperi regulate de internet în Crimeea.

Crimea was hit by a severe storm

Hurricane winds of up to 40 meters per second are ripping out trees and tearing off roofs. Many districts of Yevpatoria are flooded, and public transport has been halted in Sevastopol.

The storm has reached Russia: the strongest winds are raging… pic.twitter.com/NKHH5C9LFS

— NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2023