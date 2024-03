Gafă la Digi24. Steliștii au sărit ca arși

Contactat de Paginademedia.ro, Marius Tian, redactor-şef Digi24, a explicat că a fost vorba de o eroare care a fost îndreptată rapid.

„A fost o eroare de editare pe care am îndreptat-o rapid. Ştirea, în varianta corectă, a fost difuzată în jurul orei 16.00. Am luat legătura şi cu conducerea clubului şi am prezentat scuze. Conducerea CSA a acceptat scuzele noastre şi a înţeles ca nu au de-a face cu fake news sau rea voinţă”, a spus Marius Tian pentru sursa citata