Geoană: A zis Bill Clinton un lucru foarte adevărat

Mircea Geoană, candidat independent la prezidenţiale, a declarat că ”cel mai talentat politician” pe care l-a cunoscut, Bill Clinton, fost preşedinte al SUA, i-a spus că alegerile prezidenţiale din orice ţară sunt, de fapt, sunt de fapt cel mai mare interviu pentru un job care există pentru ţară.

”Mă uitam la cel mai talentat politician pe care eu l-am cunoscut în viaţa mea, Bill Clinton, la Convenţia Democrată. Evident că lumea nu l-a băgat atât de mult în seamă. A fost preşedinte, are 78 de ani, cu vocea lui gâjâită, rămâne un politician foarte bun. Mi-a salvat cariera, a făcut multe lucruri, îl preţuiesc foarte mult. Zice Bill Clinton un lucru foarte adevărat, spune că alegerile pentru preşedinte, într-o ţară, America sau România, sunt de fapt cel mai mare interviu pentru un job care există pentru ţară. Până la urmă, votul înseamnă un interviu pentru un job”, a declarat Mircea Geoană, într-un interviu difuzat, miercuri seară, de Antena 3.

Conform lui Mircea Geoană, alegerile din acest an, pentru funcţia de preşedinte al României, sunt cele mai importante din ultimii 35 de ani.

”Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este ce fel de preşedinte, competenţe, lucrurile bune sau rele, personalitate, integritate, moralitate, etică, de unde se trage. Deci nu facem doar o simplă alegere în buletin, pentru un nume sau pentru altul. Alegem pentru multă vreme. Cred că în clipa de faţă, fără să dramatizez aceste alegeri, sunt cele mai importante alegeri din ultimii 35 de ani pentru că atunci când se schimbă lumea, se schimbă societatea şi lucrurile sunt atât de complicate, de modul în care alegem acuma depinde un ciclu de 5 sau 10 ani”, a declarat Geoană.

Chestionat de ce crede că lumea ar trebui să îl aleagă, Mircea Geoană a răspuns:

”Eu cred că aduc acest echilibru între realismul propunerilor şi ambiţia viziunii. Poţi să visezi cât vrei tu, poţi să îţi propui ce vrei tu, România şi-a propus multe lucruri şi nu se întâmplă, e o slabă capacitate de a face lucrurile. Ştiu politică, nu mă păcăleşte nimeni în politica românească, pentru că am făcut-o şi eu. Sunt un om riguros, un om care muncesc, care îmi văd de treabă, un om care mă duc la serviciu de dimineaţa până noaptea şi care nu mă las niciodată bătut. Viaţa mea este o ilustrare a faptului că am avut momente de sus şi de jos şi niciodată nu am abandonat”.

De asemenea, Geoană a fost întrebat de ce crede că este mai pregătit decât ceilalţi candidaţi, el afirmând că românii vor avea ocazia să compare.

”Nu cred că este pentru mine să spun că sunt mai bun sau mai puţin bun decât ceilalţi, românii trebuie să compare. Vor avea ocazia în aceste câteva săptămâni, nu foarte lungi, să se lămurească. Viziune, program, echipă. Sper ca şi elementul independent pe care îl aduc să fie apreciat de oameni pentru că nu spun că nu voi lucra cu partidele. Eu vă spun că nu sunt dependent de partide. Şi cred că după 35 de ani România are nevoie de un preşedinte, conform Constituţiei, care să reprezinte întreaga naţiune, şi pe cel sărac şi pe tânărul antreprenor şi pe cel care începe o viaţă şi pe cel care sfârşeşte o viaţă, şi pentru cei de acasă şi pentru cei de afară. Cred că preşedintele naţiunii române trebuie să fie oarecum deasupra interesului de partid”, a declarat Mircea Geoană.

Geoană a spus că nu a revenit în politica românească să facă lucruri mediocre, ci vrea să facă lucruri mari.