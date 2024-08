Procuratura Generală a Rusiei consideră drept nedorite activitățile fundației actorului George Clooney în Federația Rusă, anunță agenția rusă TAS.

„Activitățile organizației neguvernamentale străine Clooney Foundation for Justice, SUA (Clooney Foundation for Justice) sunt recunoscute ca indezirabile în țara noastră. ONG-ul a fost înființat la New York de actorul George Clooney și soția acestuia, care se consideră avocat în domeniul dreptului internațional”, remarcă Parchetul General.

Reprezentanții parchetului susțin că fundația desfășoară activități care vizează discreditarea Federației Ruse.

„Sprijină activ falșii patrioți care au părăsit țara, membrii asociațiilor extremiste interzise și organizațiile teroriste. Ascunzându-se în spatele ideilor umanitare, „luptătorii pentru justiție” de pe Madison Avenue promovează inițiative de urmărire penală a conducerii de vârf a Rusiei, mai spun ei.

George și Amal Clooney au creat Fundația Clooney pentru Justiție (CFJ) pentru a face dreptate pentru persoanele vulnerabile și pentru a urmări autorii abuzurilor drepturilor omului, se precizează pe pagina X.