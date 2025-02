George Simion: 10 motive pentru care protestez pe 10 februarie

Pe 10 februarie, mă alătur românilor care spun „Destul!” abuzurilor marilor lanțuri de hipermarketuri care își bat joc de această țară, a anunțat liderul AUR, George Simion.

„Așa cum putem observa cu toții – mai puțin deștepții din PSD, precum Daniel Zamfir – prețurile la raft au explodat, salariile sunt mici, producătorii români sunt umiliți, iar hipermarketurile străine fac profiuri uriașe pe spinarea noastră”, spune liderul AUR.

„În timp ce în alte țări din Balcani, precum Croația, Muntenegru, Bosnia sau Serbia, oamenii s-au ridicat împotriva acestor abuzuri, politicienii de la PSD și PNL, alături de influensării lor de casă, ne spun că trebuie să tăcem și să ne mulțumim cu ce avem. Frumos, așa-i?”, afirmă George Simion.

„Mai mult decât atât, propaganda guvernamentală și presa aservită au început să atace acest protest, încercând să îl eticheteze drept „pro-rus”. E aceeași manipulare ieftină pe care am văzut-o la toate protestele anti-guvernamentale din ultimii ani. Când românii ies în stradă împotriva abuzurilor, imediat sunt etichetați ca fiind „pro-Kremlin”. Așa au spus și despre protestele împotriva certificatului verde, așa au spus și despre protestele pentru drepturile fermierilor și profesorilor. De fapt, ce îi deranjează pe propagandiștii de la București este faptul că pierd controlul, iar oamenii au început să vadă adevărul.

Eu, George Simion, voi fi pe 10 februarie alături de românii care vor participa la această acțiune de boicot, pentru că nu accept ca țara mea să fie umilită de către acești samsari ordinari”, transmite liderul AUR.

Iată 10 motive pentru care spune că se alătură boicotării supermarketurilor.

Prețurile la alimente au crescut nejustificat

Hipermarketurile din România practică prețuri mai mari decât cele din Europa de Vest, deși puterea de cumpărare a românilor este de trei ori mai mică. Aceste lanțuri străine cresc prețurile artificial, fără nicio justificare economică, doar pentru a-și umple buzunarele.

Românii sunt jefuiți chiar la ei acasă

În loc să sprijine economia națională, hipermarketurile străine mută profiturile în afara țării. România devine astfel o simplă colonie economică, unde consumatorii sunt exploatați, iar banii lor ajung în conturile unor corporații care nu reinvestesc aproape nimic în țara noastră.

Producătorii români sunt umiliți

Dacă un fermier vrea să-și vândă produsele în supermarket, trebuie să plătească taxe uriașe pentru „taxa de raft”, „taxa de promovare” și alte abuzuri impuse de lanțurile străine. Apoi, tot supermarketul îi oferă prețuri de batjocură și aduce produse de import, în loc să sprijine economia locală.



Salariile angajaților sunt mizere

Angajații români din hipermarketuri sunt plătiți prost, fără a avea un contract colectiv de muncă ce le-ar garanta drepturi decente. Nu beneficiază de protecția statului, nu au condiții bune de muncă și sunt exploatați fără scrupule, în propria lor țară.

PSD și PNL îi apără pe străini, nu pe români

În campania electorală, PSD spunea „Cumpărați românește!”. Acum, când românii protestează împotriva hipermarketurile străine, tot PSD sare să le apere. De fapt, politicienii din coaliție sunt niște marionete ale marilor corporații și își vând propriul popor pentru un loc călduț la Bruxelles.

Alte țări au reușit să se ridice, noi de ce nu?

În Croația, Bosnia, Muntenegru și Serbia, oamenii au boicotat cu succes hipermarketurile care le-au mărit prețurile în mod nejustificat. Dacă ei au reușit, și noi putem! Avem dreptul să luptăm pentru economia noastră și să nu mai acceptam să fim tratați ca niște sclavi in vechiul nostru pâmânt.

Statul român nu protejează consumatorii

În loc să apere românii de abuzurile hipermarketurilor, ANPC și alte instituții ale statului sunt complice la acest jaf. Inchid ochii la toate practicile neloiale, iar românii sunt forțați să plătească prețuri din ce în ce mai mari.

Manipularea presei nu ne va opri

Când am spus că vrem să apărăm fermierii români, am fost atacați. Când am spus că trebuie să reducem dependența de multinaționale, am fost etichetați drept „extremiști”. Acum, pentru că vrem să luptăm pentru prețuri corecte la raft, suntem făcuți „pro-ruși”. Asta este linia propagandei anti-românești: oricine se ridică împotriva abuzurilor este imediat linșat.

Dacă nu ne apărăm economia acum, mâine va fi prea târziu

Nu avem industrie, nu avem infrastructură, dar măcar avem consum. Dacă pierdem și acest ultim bastion al economiei românești, nu ne mai rămâne nimic. România va ajunge o țară dependentă complet de străini, fără economie, fără locuri de muncă, fără viitor.

Pentru că România merită mai mult!

Nu vreau ca România să fie o colonie unde corporațiile străine dictează prețurile și regulile economiei. Nu vreau ca românii să fie doar consumatori, fără nicio putere asupra propriei țări. Vreau o Românie puternică, suverană, unde banii rămân aici, iar români prosperă în țara lor.

„Pe 10 februarie, îi chem pe toți românii să ni se alăture în acest protest!

Dacă și tu ești revoltat de prețurile uriașe, dacă și tu vrei o Românie care să-și protejeze economia, atunci alătură-te acestui boicot național!Împreună putem face diferența!”, afirmă George Simion.