George Simion: Sunt dispus să fac închisoare

Președintele AUR, George Simion, a comentat miercuri seara, la România TV, pe marginea audierilor din dosarul in care Silvestru Șoșoacă a fost pus sub control judiciat pentru 60 de zile. Fostul soț al senatoarei este acuzat pentru uz de fals și fals în declarații sub conducerea lui George Simion.

„Astea sunt niște aberații, niște minciuni, falsuri fac toate partidele. Sunt convins că unele dintre semnăturile de la AUR nu erau autentice, că au venit dintr-o 1000 de părți. Toată procedura este o aberație, am o problemă cu oamenii lui Coldea de pe listele PSD-PNL.”, a spus Simion, conform site-ului televiziunii.

Întrebat dacă se bate doar cu oamenii lui Coldea, liderul AUR a afirmat că „George Simion nu are nicio problemă în a spune că românii trebuie să voteze cu AUR pe toate cele cinci buletine de vot, pentru că nu face alianță cu nimeni. Cine se teme că ne retragem, se înșală amarnic. Ne luptăm până la capăt, pot să-mi pună cătușe, să mă lege, fac și pușcărie dacă trebuie, că tot îi bat pe cei care își bat joc de această țară.”

„Pentru dreptate și pentru adevăr sunt dispus să fac închisoare, dar să fie dreptate la toate partidele.”, a mai spus George Simion.