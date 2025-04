Gh. Piperea: Guvernul va desființa Agenția Națională pentru Locuințe

În momentul de față în conturile ANL sunt peste 100 de milioane de euro. Vor merge la Ministerul Dezvoltării (sau la diverse „necesități” ale campaniei electorale ale partidelor „pro-europene”), scrie, pe Facebook, europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea.

”În afară de faptul că urmează să fie dați afară cca 100 de angajați actuali ai ANL, e de reținut că ANL are cca 53 mii de chiriași, plus câteva sute de debitori ipotecari. Chiriile sunt modice acum. Ratele sunt reduse în raport de „praful” care e pe piață acum.

Odată cu desființarea ANL, chiriile, respectiv, ratele, vor crește substanțial. Dar nu e ca și când acei oameni nu ar vota cu partidele „pro-europene” de frica extremiștilor.

În altă ordine de idei, în condițiile în care:

-ANL are din 2006 un contract cu Banca Mondială pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineri, cu dobândă zero;

-Uniunea Europeană are deja aprobat un program de construcție de locuințe ieftine, în valoare de mai multe zeci de miliarde de euro anual,

este extrem de interesant că Ciolacu vrea să desființeze tocmai acum ANL, care chiar cu asta se ocupă – construcție de locuințe ieftine pentru tineri și persoane fără prea multe disponibilități bănești, dar cu familie numeroasă.

Nota bene: ANL construiește costuri de 850 euro/mp, la cheie. O casă cu teren de 300 mp de la Primărie, cu amprentă la sol 90 mp, costă cca 85 mii euro, prețul putând fi achitat din credit cu dobânda zero, de la Banca Mondială.

Se va obiecta că multă vreme ANL a lucrat mai mult pentru învârtiți și sinecuriști, dar acestea sunt cazuri izolate, care au fost destul de rapid sancționate. În realitate, ANL face treabă bună (în ciuda deselor schimbări de șefi și șefuleți, care nu prea se pricep la finanțe, dezvoltări imobiliare și problematici sociale) și este mai mult decât necesară într-o societate care are nevoie de peste 1 milion de case noi, eficiente energetic și durabile.

Este exact ceea ce „extremiștii” prezentau anul trecut ca program de construcție de case ieftine și de reducere a poverii creditelor imobiliare.

După 18 mai, poate, vom trece de la glume și meme mai mult sau mai puțin reușite, la un adevărat plan și la o reală preocupare și voință politică de a pune la lucru fluviile de bani pregătiți pentru așa ceva, dar care stau acum neatinși pentru că deranjează bănci, dezvoltători imobiliari și politicieni (nu uitați, Nordis este un caz care le cumulează negativ pe toate, la un loc, dar „pro-europenii” ar vota cu 15 mâini 100 de cazuri Nordis, doar de frica „extremiștilor”)”, scrie Gheorghe Piperea.