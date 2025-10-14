Ghid de contraspionaj pentru politicieni

Agenția britanică de contrainformații MI5 i-a avertizat public pe parlamentarii britanici că sunt vizați de spioni ai Chinei, Rusiei și Iranului, care încearcă să submineze democrația Regatului Unit. Într-un ghid publicat luni, MI5 i-a îndemnat pe membrii Parlamentului, consilierii, candidații și personalul parlamentar să fie vigilenți.

Directorul general al MI5, Ken McCallum, a declarat că furtul de informații vitale sau manipularea proceselor democratice de către state străine nu amenință securitatea doar pe termen scurt, ci „erodează fundațiile suveranității” Regatului Unit, scrie Reuters.

Ghidul MI5 avertizează că serviciile de informații străine pot folosi metode variate, precum șantajul, atacurile de tip phishing, cultivarea unor relații pe termen lung sau donații financiare pentru a influența deciziile politice.

„Când statele străine fură informații vitale din Regatul Unit sau manipulează procesele noastre democratice, ele nu doar afectează securitatea noastră pe termen scurt, ci erodează bazele suveranității noastre”, a spus McCallum.

El i-a îndemnat pe politicienii să fie atenți la „interacțiuni sociale ciudate”, inclusiv cereri frecvente de întâlniri private sau lingușiri excesive, și să aibă grijă în special în timpul călătoriilor în străinătate, unde datele lor ar putea fi accesate de agenți străini.

Ghidul MI5 acuză în mod explicit Rusia, China și Iranul de „interferență străină strategică pe termen lung și spionaj”. Agenția avertizează că și alte state ar putea încerca să obțină informații despre sistemul politic britanic și precizează că spionii străini s-ar putea prezenta ca diplomați, jurnaliști, academicieni sau lobbyiști, sau ar putea folosi persoane din aceste domenii ca „intermediari” pentru activități de spionaj.

Un caz notabil este cel al lui Nathan Gill, fost lider al partidului Reform UK în Țara Galilor, care a pledat vinovat pentru acceptarea de mită pentru a face declarații pro-ruse în timp ce era membru al Parlamentului European. Un alt exemplu este cel al avocatei Christine Lee, despre care MI5 a avertizat în ianuarie 2022 că ar fi fost implicată în „activități de interferență politică” în numele Partidului Comunist Chinez.