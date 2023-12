(VIDEO)Grenade detonate la o reuniune municipală: 26 de răniți

Un responsabil local a aruncat vineri mai multe grenade la o reuniune municipală în regiunea Transcarpatia, care au explodat şi au provocat rănirea a 26 de persoane, informează poliţia naţională, citată de AFP şi Reuters.

Imaginile, făcute publice de autorităţi, arată un bărbat care intră într-o mică sală în care se află deja câteva persoane, aşezate. Potrivit Reuters, în acel moment avea loc o şedinţă a consiliului local.

După o scurtă conversaţie, bărbatul a scos din buzunare şi a aruncat la sol mai multe grenade. Au urmat mai multe explozii şi ţipete, înainte ca înregistrarea să ia sfârşit.

Poliţia naţională a afirmat că un responsabil local „a detonat grenade” la o reuniune municipală de la Kereţki, un sat din regiune.

Douăzeci şi şase de persoane au fost rănite, dintre care şase sunt în stare gravă, a precizat aceasta, adăugând că medicii încearcă să-l resusciteze pe autorul faptelor.

Autorităţile ucrainene nu au avansat până în prezent un mobil al acţiunii şi nu se ştie câte grenade au fost detonate.

Numeroşi ucraineni au acces la arme şi muniţii de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, potrivit AFP.

❗️ Warning: Graphic Content ❗️

In Ukraine, in Transcarpathia, a deputy detonated grenades in the building of local village council

26 people were injured. Six are in serious condition.

The police qualify the grenade explosion in the building of the village council as a… pic.twitter.com/X3Sj37yJJ7

— NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2023