Grevă în transportul aerian din Italia. MAE transmite avertizări pentru români

Transportul aerian din Italia este afectat din cauza unei greve.

Mihai Dima
Grevă în transportul aerian din Italia. MAE transmite avertizări pentru români

Transportul aerian din Italia este afectat din cauza unei greve.

Greva se desfășoară marți, 21 iulie 2026, în intervalul 00:00 și 23:59. Din cauza protestului pot fi posibile întârzieri și anulări ale curselor aeriene.

Potrivit MAE, în acest context, va fi afectată activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, cât şi prestarea serviciilor de handling la sol în aeroporturi pe întreg teritoriul Republicii Italiene, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene.

MAE recomandă cetăţenilor români să verifice direct cu operatorii aerieni starea zborurilor şi să urmărească în permanenţă actualizările comunicate de autorităţile aeroportuare şi/sau operatorii aerieni.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă în funcţie de regiune:

* Consulatul General al României la Roma: +39 345 147 3935;

* Consulatul General al României la Milano: +39 366 108 1444;

* Consulatul General al României la Bologna: +39 324 803 5171;

* Consulatul General al României la Torino: +39 338 756 8134;

* Consulatul General al României la Trieste: +39 340 882 1688;

* Consulatul General al României la Bari: +39 334 604 2299;

* Consulatul României la Catania: +39 320 965 3137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet: https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi, https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro, https://www.mae.ro/ şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details? id=com.mae.alerte& pcampaignid=web_share ), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

 

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