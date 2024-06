Grindeanu l-a desemnat pe Ciolacu. ”Noi am câștigat aceste alegeri”

PSD va avea propriul candidat la prezidențiale, iar președintele partidului, Marcel Ciolacu, e favorit să fie desemnat candidat, a anunțat marți Sorin Grindeanu, , prim-vicepreședinte al PSD, pentru .

”PSD va avea candidat propriu la prezidențiale, nu cred că există altă variantă, nu înțeleg de ce există acest semn de întrebare. Am pierdut cumva alegerile? Noi am castigat aceste alegeri, am dat dovadă de modestie, am mulțumit alegătorilor, e o victorie importantă pentru că pentru noi contează foarte mult alegerile locale. Structura noastă de aleși locali s-a întărit, avem 5 președinți de Consilii Județene în plus, mai mulți primari de municipii reședință de județ. Asta înseamnă că încrederea în PSD a crescut, suntem evident principala forță politică”, a spus Grindeanu.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat luni că ”sunt toate premisele pentru o alianță politică cu PNL, cu candidat comun la prezidențiale și listă comună la parlamentare”.